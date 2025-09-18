Agents immobiliers : « +20 % de leads qualifiés, SeLoger accompagne la reprise”, Damien Giordano

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Damien Giordano (SeLoger) annonce une reprise du marché et promet aux agents immobiliers +20 % de leads qualifiés en 2025.

Damien Giordano est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, il est directeur des régions chez SeLoger.

Le marché repart enfin. Mais dans un secteur encore marqué par l’attentisme, la reprise est-elle durable ? Et surtout, qu’attendent réellement les professionnels de l’immobilier ? « On va finir l’année à 925 000 transactions, soit +8,2 % par rapport à 2024. Oui, le marché redémarre », explique Damien Giordano. Après trois années de turbulences post-Covid, entre taux élevés et crédits plus difficiles, les acheteurs regagnent en pouvoir d’achat immobilier : environ 7 m² de plus qu’il y a deux ans.

Si la tendance nationale est positive, les situations varient selon les territoires. « À Montpellier, ça repart depuis juin. À Angers, plutôt en septembre », observe le directeur des régions. En clair : pas de reprise uniforme, mais un regain d’activité bien réel. Les prix, eux, restent stables : +0,8 % en un an.

La demande des pros : du lead qualifié

Sur le terrain, les attentes des agents sont nettes. « Deux besoins reviennent systématiquement : plus de contacts, et des contacts de qualité », confie Damien Giordano. SeLoger promet justement +20 % de leads par rapport à 2024, grâce à de nouveaux outils et à la refonte de son application mobile.

La plateforme revendique aussi la première place en qualité de leads, selon une étude indépendante. « Générer du contact, c’est bien. Mais ce qui compte, c’est de mettre en relation avec de vrais porteurs de projet », insiste-t-il.

Communication offensive et ancrage local

Pour marquer son retour, SeLoger frappe fort : +25 % d’investissements publicitaires, 141 millions de contacts visés en télévision et 8000 affichages partout en France. « SeLoger est aujourd’hui le premier annonceur immobilier en France », souligne Damien Giordano.

Mais la visibilité ne suffit pas. L’entreprise relance aussi ses événements régionaux sous le programme “Se rencontrer”, déjà 1000 clients réunis en 2025. Objectif : allier données marché, innovations et proximité terrain.

2026 : reprise modérée mais solide

L’année prochaine devrait prolonger cette dynamique : entre 950 000 et 960 000 transactions attendues et une hausse des prix contenue (+2 à +3 %). Pas encore le million d’avant-crise, mais un cap de stabilité retrouvé.

Son message aux pros : « C’est le moment de se rencontrer. SeLoger a une dynamique forte et des solutions concrètes pour accompagner la reprise. »

