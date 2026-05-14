Contourner une agence immobilière après une visite : Pourquoi l’arrêt du 7 mai 2026 change la donne (et coûte cher)

150 000 € réclamés à un couple qui n’avait signé aucun contrat avec l’agence : l’arrêt du 7 mai 2026 précise les règles du contournement d’agence immobilière. Décryptage pour les professionnels de l’immobilier, les vendeurs et les acquéreurs.

150 000 € de commission. Une somme finalement réclamée non pas au vendeur, mais aux acquéreurs eux-mêmes – alors qu’ils n’avaient jamais signé le moindre contrat avec l’agence. C’est la décision rendue le 7 mai 2026 par la Cour de cassation, qui rappelle que contourner une agence immobilière pour éviter de payer des honoraires peut coûter cher lorsque la fraude est caractérisée. Cette jurisprudence précise surtout les indices qui permettent de distinguer une négociation légitime d’une manœuvre déloyale. Décryptage de ce que change (vraiment) cet arrêt pour les professionnels de l’immobilier, les acquéreurs et les vendeurs

Newsletter MySweetimmo

L’affaire : une villa, une visite, une commission de 150 000 € évaporée

Le scénario tient en quelques étapes. Et c’est précisément ce qui en fait un cas d’école.

Une agence immobilière dispose d’un mandat non exclusif pour vendre une villa au prix de 2 990 000 €. Le mandat prévoit une commission de 6 % à la charge de l’acquéreur. L’agence fait visiter le bien à un couple le 5 avril 2018.

Quelques mois plus tard, le 29 août 2018, la vente est conclue directement entre les vendeurs et les acheteurs, pour 2 500 000 €. L’agence immobilière n’intervient plus, elle n’est pas rémunérée.

Résultat : 150 000 € de commission disparaissent. L’agence saisit donc la justice.

La défense des acquéreurs est simple : aucun mandat ne les liant à l’agence, aucune commission ne peut leur être réclamée. Ils invoquent la liberté contractuelle et leur intérêt légitime à négocier un prix moindre.

La Cour de cassation rejette intégralement cette argumentation.

À lire aussi Airbnb en copropriété : Les 5 points à vérifier avant de louer un bien immobilier

Le raisonnement juridique : Pourquoi un tiers peut être condamné

Le problème : aucun contrat direct entre l’acquéreur et l’agence

C’est le verrou classique du contentieux de la commission immobilière. Le mandat lie le vendeur à l’agent, pas l’acheteur. Sur le terrain du droit des contrats, l’acquéreur n’a rien promis et n’a donc en principe rien à payer.

La solution : la responsabilité délictuelle

La Cour de cassation contourne le verrou en passant du droit des contrats au droit de la responsabilité civile. La règle posée est nette : « L’acquéreur, tiers au mandat de vente confié par le vendeur à un agent immobilier, engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de ce dernier lorsque, par son comportement fautif, il lui a fait perdre sa commission. »

Concrètement, l’article 1240 du Code civil (le célèbre « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage… ») devient l’arme de l’agent immobilier évincé. Pas besoin de contrat : il suffit de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Une jurisprudence qui prend racine en 2008

Cette solution n’est pas totalement nouvelle. Elle prolonge un arrêt fondateur de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 mai 2008 (n° 07-12.449), qui avait déjà posé le principe que l’acquéreur dont le comportement fautif fait perdre la commission à l’agent doit réparation.

Ce qui rend l’arrêt du 7 mai 2026 important, ce n’est donc pas tant la nouveauté du principe que la précision des indices de fraude retenus. C’est dans le détail que se joue la frontière entre négociation légitime et manœuvre déloyale.

À lire aussi Meublés de tourisme en copropriété : Une évolution juridique majeure qui redessine les stratégies immobilières

Les 4 indices de fraude retenus par les juges

La Cour ne sanctionne pas la simple négociation entre vendeur et acquéreur. Elle condamne les manœuvres frauduleuses destinées à priver l’agence du fruit de son travail. Quatre indices ont fait basculer la décision.

1. Les acquéreurs connaissaient l’existence de la commission

Première brique : la connaissance. Le mandat prévoyait une commission de 6 % à la charge de l’acheteur. Cette information était connue des acquéreurs au moment de la visite. Difficile, dès lors, d’invoquer la bonne foi.

2. Une clause très bavarde dans le compromis de vente

Le compromis signé directement entre vendeur et acquéreurs contenait une clause par laquelle ces derniers s’engageaient à prendre en charge toute réclamation émanant d’agences immobilières. Une clause qui, pour les juges, trahit la conscience d’un risque contentieux. Autrement dit, la conscience d’avoir évincé un intermédiaire.

3. La disparition de la clause dans l’acte authentique

L’élément qui fait basculer la qualification. Cette clause de garantie, présente dans le compromis, a disparu de l’acte authentique signé chez le notaire. Pour la Cour, cette suppression ne relève pas du hasard rédactionnel : elle traduit une volonté de dissimuler l’intervention initiale de l’agence.

4. Le délai très court entre la visite et la vente

Il s’est écoulé cinq semaines seulement entre la visite par l’agence et la signature de la promesse de vente directe. Ce laps de temps réduit a renforcé la lecture des juges : l’opération s’inscrivait dans la continuité directe de la mise en relation organisée par le professionnel, pas dans une démarche autonome des acheteurs.

À retenir : aucun de ces indices, pris isolément, n’aurait suffi. C’est le faisceau qui fait la fraude. Pour les agences immobilières, cela change tout : la stratégie de preuve doit être globale.

Ce que ça change concrètement

Pour les agences immobilières : la preuve devient le nerf de la guerre

L’arrêt confirme un outil contentieux puissant, mais à une condition : être en mesure de prouver l’éviction. Concrètement, cela implique de :

Conserver systématiquement les bons de visite signés. Sans bon de visite, démontrer que l’agence a été à l’origine de la mise en relation devient un parcours du combattant.

Sans bon de visite, démontrer que l’agence a été à l’origine de la mise en relation devient un parcours du combattant. Tracer tous les échanges avec les visiteurs : e-mails, SMS, notes d’appel, comptes rendus de visite.

avec les visiteurs : e-mails, SMS, notes d’appel, comptes rendus de visite. Documenter les négociations : offres transmises, contre-propositions, points bloquants. Un dossier nourri pèse lourd devant un juge.

: offres transmises, contre-propositions, points bloquants. Un dossier nourri pèse lourd devant un juge. Surveiller les ventes des biens mandatés : la consultation des actes publiés (via les outils notariaux ou les bases foncières) permet de détecter une vente conclue en direct dans les semaines qui suivent une visite.

: la consultation des actes publiés (via les outils notariaux ou les bases foncières) permet de détecter une vente conclue en direct dans les semaines qui suivent une visite. Soigner la rédaction du mandat : clauses d’éviction, clause pénale en cas de contournement, désignation claire de la commission et de son débiteur.

Pour les vendeurs : un risque souvent sous-estimé

L’arrêt cible l’acquéreur, mais il rappelle aussi aux mandants qu’ils restent liés par leur mandat de vente. Conclure en direct avec un acquéreur présenté par l’agence peut engager leur responsabilité contractuelle, voire ouvrir la voie à une action conjointe contre vendeur et acquéreur. La tentation du « petit arrangement » se paie souvent au prix fort.

Pour les acquéreurs : la nuance qui sauve (ou condamne)

C’est probablement le message le plus mal compris. Cet arrêt ne dit pas qu’il est interdit de négocier directement avec un vendeur. Il dit que la liberté de négocier ne protège pas les comportements déloyaux.

Ce qui reste autorisé :

découvrir un bien par un autre canal (annonce particulier, autre agence, bouche-à-oreille) ;

négocier le prix, y compris à la baisse ;

décider de ne pas donner suite à une visite, puis revenir au bien plus tard via un canal différent et documenté.

Ce qui devient (très) risqué :

bénéficier d’une visite avec une agence puis revenir vers le vendeur en direct dans la foulée ;

accepter une clause de garantie « anti-agence » dans un compromis (c’est l’aveu écrit du risque) ;

jouer sur la suppression de cette clause au moment du passage chez le notaire ;

justifier la baisse du prix par l’absence de commission — un argument qui se retournera contre l’acheteur.

Le mode d’emploi opérationnel pour les agences

Avant la visite

Mandat clair, écrit, conforme à la loi Hoguet, mentionnant explicitement le montant de la commission et son débiteur.

Bon de visite préparé, prêt à être signé sur place.

Pendant la visite

Bon de visite signé par tous les visiteurs majeurs présents — pas seulement le « décideur » présumé.

Mention de l’identité complète, de l’adresse e-mail et du numéro de téléphone.

Compte rendu de visite formalisé (e-mail récapitulatif aux visiteurs vaut traçabilité).

Après la visite

Relances datées et archivées.

Suivi des contacts entre les visiteurs et le vendeur, autant que possible.

Veille sur les publications notariales et les changements de statut du bien.

Si une vente directe est suspectée

Demande de communication de l’acte de vente (le notaire peut être sollicité dans le cadre d’une procédure).

Constitution d’un dossier de preuve : bons de visite, échanges, chronologie.

Mise en demeure puis action sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

FAQ : Ce que disent (vraiment) les juges

Un acquéreur peut-il être condamné à payer une commission qu’il n’a jamais signée ?

Oui, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1240 du Code civil), dès lors qu’il a sciemment évincé l’agence par un comportement fautif. La Cour de cassation l’a confirmé dans son arrêt du 7 mai 2026.

Quel est le montant que peut réclamer l’agence ?

L’indemnisation correspond, dans la pratique judiciaire, au montant de la commission perdue. Dans l’affaire tranchée le 7 mai 2026, le préjudice était évalué à 150 000 €, soit la commission contractuellement prévue.

Suffit-il que l’acquéreur ait visité avec l’agence pour être condamné ?

Non. La simple visite ne suffit pas. Il faut un faisceau d’indices démontrant une volonté délibérée d’évincer l’agence : connaissance de la commission, clauses « anti-agence », dissimulation, délai court entre visite et vente, etc.

Le vendeur peut-il, lui aussi, être attaqué ?

Oui. Le vendeur est lié par son mandat. S’il conclut en direct avec un acquéreur que l’agence a présenté, il s’expose à une action en responsabilité contractuelle de la part de l’agence. Acquéreur et vendeur peuvent ainsi être condamnés conjointement.

Quelle est la différence entre cet arrêt et celui de 2008 ?

L’Assemblée plénière du 9 mai 2008 (n° 07-12.449) avait déjà posé le principe de la responsabilité délictuelle de l’acquéreur évinçant l’agence. L’arrêt du 7 mai 2026 précise les indices que les juges retiennent pour caractériser la fraude, en particulier la clause « anti-agence » et sa disparition entre compromis et acte authentique.

Un mandat non exclusif protège-t-il moins l’agence ?

Pas dans cette logique. L’arrêt du 7 mai 2026 portait précisément sur un mandat non exclusif. La nature du mandat n’éteint pas la possibilité d’agir contre l’acquéreur en cas de manœuvre frauduleuse.

Le bon de visite est-il obligatoire ?

Pas légalement, mais il est devenu l’élément de preuve quasi incontournable. Sans lui, démontrer la mise en relation devient un défi probatoire majeur.

Quels textes faut-il citer en cas de contentieux ?

À retenir

L’arrêt du 7 mai 2026 ne révolutionne pas le droit. Il outille les agences immobilières d’une grille de lecture précise pour qualifier — et faire sanctionner — les comportements de contournement. Trois leçons à graver :

Pour les agences immobilières : La traçabilité (bons de visite, échanges, comptes rendus) n’est pas une formalité administrative, c’est la condition même de l’indemnisation. Pour les vendeurs : Le mandat de vente n’est pas un papier qu’on signe puis qu’on oublie. Conclure en direct après une visite organisée par l’agence expose à un double risque, contractuel et solidaire. Pour les acquéreurs : Négocier est légitime, contourner est sanctionné. Et la frontière passe par des indices très concrets — au premier rang desquels une clause de garantie qui apparaît dans le compromis puis disparaît chez le notaire.

Dans un marché où chaque dossier compte, cet arrêt est une boîte à outils précieuse pour les professionnels de l’immobilier et un avertissement utile pour tous les acteurs de la transaction.

Référence juridique : Cour de cassation, 3ᵉ chambre civile, 7 mai 2026, pourvoi n° 24-10.637, arrêt n° 284 FS-B, publié au Bulletin.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements