Agents immobiliers et successions : 7 réflexes pour se positionner sur un marché qui va exploser

Les notaires ont sorti la calculette. Dans son Livre blanc « Compagnie des notaires de Paris – Horizon 2040 », publié le 7 mai 2026, la Chambre des notaires de Paris chiffre la « grande transmission » qui s’amorce : près de 9 000 milliards d’euros de patrimoine devraient changer de mains entre 2025 et […]

Les notaires ont sorti la calculette. Dans son Livre blanc « Compagnie des notaires de Paris – Horizon 2040 », publié le 7 mai 2026, la Chambre des notaires de Paris chiffre la « grande transmission » qui s’amorce : près de 9 000 milliards d’euros de patrimoine devraient changer de mains entre 2025 et 2040, à mesure que la génération du baby-boom avance en âge. Dans le même temps, le montant annuel des successions, aujourd’hui compris entre 300 et 400 milliards d’euros, pourrait grimper à 600 milliards.

Or, derrière ces ordres de grandeur, un marché très concret se dessine pour les agents immobiliers. Maisons familiales, appartements parisiens, résidences secondaires sur la côte, biens locatifs transmis : une part substantielle du patrimoine concerné se compose de murs, dont la valeur a fortement progressé ces deux dernières décennies. France Stratégie estime d’ailleurs que près de 60 % du patrimoine des ménages français provient déjà de l’héritage.

Mais ces ventes ne ressemblent pas aux autres. Elles mêlent indivision, familles recomposées, héritiers parfois dispersés à l’étranger, actifs numériques mal référencés et calendrier fiscal serré. À en croire Pierre Tarrade, président de la Chambre des notaires de Paris, « 50 % des successions ne sont pas classiques, et cela va devenir la norme ». Pour les professionnels de l’immobilier, le sujet impose donc une montée en compétence rapide. Voici les sept réflexes à adopter dès maintenant.

Newsletter MySweetimmo

1. Comprendre qu’un bien hérité n’est jamais un bien comme un autre

Un appartement transmis ne constitue pas seulement un actif. Il raconte aussi, le plus souvent, une histoire familiale : le décor d’une enfance, la maison où l’on revenait à Noël, l’adresse qui figurait sur les courriers des parents. L’agent qui traite ce dossier comme une simple opération commerciale risque donc de fragiliser la relation dès le départ : refus de mandat, perte de confiance, voire tensions entre héritiers.

Le premier rendez-vous doit ainsi privilégier l’écoute. Il faut comprendre le contexte — décès récent, succession ouverte depuis plusieurs mois, donations antérieures —, repérer les attentes de chacun et mesurer les éventuels points de friction. Pour autant, écouter ne veut pas dire renoncer à la méthode : un professionnel utile pose un cadre clair, mais il le fait avec discernement.

À lire aussi Airbnb en copropriété : Les 5 points à vérifier avant de louer un bien immobilier

2. Identifier qui décide vraiment

L’interlocuteur qui prend rendez-vous à l’agence ne décide pas toujours seul. Le bien peut appartenir à plusieurs héritiers en indivision, dont certains vivent à l’étranger ou n’ont pas encore échangé avec l’étude notariale. Avant toute estimation, l’agent doit donc vérifier combien d’indivisaires composent la succession, si tous sont identifiés, si la déclaration de succession a été déposée et qui peut signer un mandat.

Ce cadrage juridique évite les pertes de temps et sécurise surtout la suite. Sans accord unanime, une vente en indivision peut nécessiter une procédure judiciaire : un parcours long, coûteux pour les héritiers et anxiogène pour les familles. Mieux vaut donc chercher, dès le départ, un mandat signé par l’ensemble des indivisaires, quitte à organiser un rendez-vous collectif en visioconférence lorsque certains résident loin.

À lire aussi Vendre son bien immobilier : 7 erreurs qui font fuir les acheteurs

3. Construire un vrai partenariat avec un notaire

Sur ce marché, le notaire reste le prescripteur numéro un. C’est lui qui ouvre la succession, calcule les droits, dresse l’inventaire et oriente, le cas échéant, vers une vente ou un partage. Échanger une carte de visite une fois par an ne suffit donc pas, surtout à l’heure où la profession parle d’« industrialiser » ses propres processus, intelligence artificielle comprise, pour absorber le choc d’activité à venir.

Un partenariat solide suppose une proposition de valeur claire : avis de valeur sous 48 heures pour les dossiers de succession, accompagnement des indivisions complexes, gestion locative temporaire dans l’attente d’un arbitrage. Il suppose aussi une relation régulière : mieux vaut un rendez-vous trimestriel nourri de données de marché local qu’une simple plaquette d’agence. Plus les successions se multiplieront, plus les études chercheront des interlocuteurs immobiliers fiables, réactifs et capables de rendre compte par écrit.

4. Maîtriser le vocabulaire de la transmission anticipée

La grande transmission ne se déroule plus seulement au décès. Comme le souligne le Livre blanc des notaires de Paris, elle passera « de plus en plus par des donations et montages anticipés (assurance-vie, démembrement, pactes Dutreil ou équivalent), qui abaissent l’âge moyen auquel on reçoit un capital significatif ». Sophie Thibert-Belaman, première vice-présidente de la Chambre, parle même d’une « accélération du processus de transmission, poussée aussi par des incertitudes fiscales ».

Or chacun de ces montages a une traduction immobilière. Et les agents n’en mesurent pas toujours la portée commerciale. Un démembrement aboutit, à terme, à la vente du bien ou au rachat de la nue-propriété. Une donation en pleine propriété peut être suivie d’un arbitrage du patrimoine reçu. Le viager occupé regagne, lui, des couleurs dans une population vieillissante. L’agent qui sait poser ces mots — usufruit, nue-propriété, soulte, attribution préférentielle, rapport civil — gagne immédiatement en crédibilité. Face à un héritier comme face à son notaire.

5. Objectiver le prix dans un contexte chargé d’affects

L’estimation concentre souvent les tensions. Certains héritiers, attachés à la maison familiale, en surestiment la valeur de bonne foi. D’autres veulent tourner la page rapidement, quitte à vendre trop bas. D’autres encore s’appuient sur des annonces en ligne qui ne reflètent pas le marché réel. Face à ces perceptions divergentes, l’agent doit ramener du factuel : ventes comparables récentes, délais moyens dans la commune, état du bien, diagnostic de performance énergétique, travaux à prévoir, demande locale.

Trois écueils méritent d’être anticipés. Surestimer pour faire plaisir condamne souvent l’opération dès le premier mois sans visite. Sous-estimer par rapport à la valeur retenue dans la déclaration de succession peut attirer l’attention de l’administration fiscale. Enfin, oublier que la valeur successorale a parfois été déclarée plusieurs mois plus tôt, dans un marché différent, complique ensuite les échanges avec les héritiers. La règle d’or : poser la juste valeur dès le premier rendez-vous, par écrit, avec des arguments solides. On ne vend pas la maison d’un parent disparu comme un studio neuf.

6. Savoir alerter sur la fiscalité et les délais

L’agent immobilier ne remplace ni le notaire ni le conseiller fiscal. Il doit toutefois savoir repérer les sujets qui peuvent bloquer une vente ou fragiliser une décision. Les droits de succession doivent en principe être réglés dans les six mois suivant le décès en France métropolitaine, ou dans les douze mois en cas de décès à l’étranger. Cette échéance pousse régulièrement les héritiers à vendre dans l’urgence, parfois dans de mauvaises conditions.

Trois informations peuvent aider à ouvrir la bonne discussion avec le notaire. D’abord, les héritiers peuvent, dans certains cas, demander un paiement fractionné ou différé des droits afin de soulager la trésorerie familiale. Ensuite, la plus-value sur un bien hérité se calcule généralement à partir de la valeur retenue dans la succession, et non du prix d’acquisition initial payé par les parents. Enfin, l’abattement de 100 000 euros par parent et par enfant se reconstitue tous les quinze ans, ce qui peut peser dans l’arbitrage entre donner aujourd’hui et transmettre demain. L’agent ne fait pas le travail du notaire : il repère les signaux d’alerte et oriente vers le bon expert au bon moment.

7. Préserver une neutralité absolue, et vendre un accompagnement plus qu’une transaction

Dans une succession, les tensions familiales peuvent surgir à tout moment. L’agent doit veiller à ce que chaque héritier dispose du même niveau d’information. Il formalise ses échanges par écrit, évite les promesses orales et désigne si possible un interlocuteur unique côté famille. Cette neutralité n’est pas seulement une posture professionnelle. Elle constitue aussi une protection juridique, susceptible de sécuriser la vente en cas de désaccord ultérieur.

Au-delà, le marché qui s’ouvre ne se gagnera pas avec une simple promesse de mise en ligne sur les portails. Les familles auront besoin de pédagogie, de coordination avec le notaire, parfois de prestataires (débarras, diagnostics, petits travaux). Et toujours d’un cap clair. L’agent capable d’expliquer, d’organiser et de faire avancer la décision dispose là d’un avantage concurrentiel structurel. Car le choc d’héritage ne sera pas seulement un volume de mandats à signer. Il sera, surtout, un marché de confiance.

Ce qu’il faut retenir

Les successions vont devenir, dans les quinze prochaines années, l’un des principaux gisements d’activité pour les professionnels de l’immobilier. Mais pour s’y installer durablement, il ne suffira pas de « capter » des mandats. Il faudra accompagner des familles, comprendre les mécanismes patrimoniaux, dialoguer avec les notaires. Conjuguer, en somme, technicité et intelligence humaine. Trois priorités, dans cet ordre : comprendre les mécanismes juridiques et fiscaux de la transmission. Décider d’investir du temps dans la relation avec les études notariales de son secteur. Prendre la parole auprès des héritiers avec la juste posture — technique, claire, humaine.

Les 6 questions à poser avant d’estimer un bien hérité Le notaire en charge de la succession a-t-il été désigné ? Tous les héritiers sont-ils identifiés ? Tous sont-ils d’accord pour vendre ? Le bien est-il libre, occupé ou loué ? Les diagnostics réglementaires ont-ils été réalisés ? Le bien nécessite-t-il un débarras, des travaux ou une mise en valeur préalable ?

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements