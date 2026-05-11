Immobilier : « Une terrasse bien aménagée, c’est très souvent 50% du prix du mètre carré » César Saint Ouen (Terrasse et Jardin de Paris)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, César Saint Ouen décrypte l’impact d’un balcon, d’une terrasse ou d’un jardin bien aménagé sur la valeur d’un bien.

Dans Mon Podcast Immo, César Saint Ouen, architecte paysagiste et fondateur de Terrasses et Jardins de Paris, décrypte un levier encore sous-estimé de la vente immobilière : l’aménagement des extérieurs. Il explique comment valoriser un extérieur peut accélérer une vente et peser sur le prix final. Balcon, terrasse, jardin : dans un marché plus exigeant, ces mètres carrés à ciel ouvert peuvent déclencher un coup de cœur, accélérer une transaction et peser dans le prix final.

Quand le marché ralentit, les détails font la différence. Et dans l’immobilier, un extérieur mal exploité peut faire perdre bien plus qu’un simple effet waouh. Dans un marché plus sélectif, valoriser un extérieur n’est plus un détail : c’est un levier de différenciation. À l’inverse, un balcon végétalisé, une terrasse protégée du vis-à-vis ou un jardin structuré peuvent transformer la perception d’un bien dès la visite. « Une terrasse bien aménagée, c’est très souvent 50% du prix du mètre carré », explique César Saint Ouen au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

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L’extérieur est devenu un argument de vente à part entière

Longtemps considéré comme un bonus, l’extérieur est désormais un critère de choix. Surtout dans les grandes villes, où le moindre balcon peut modifier la perception d’un appartement. Mais encore faut-il qu’il donne envie. Pour César Saint Ouen, le sujet ne se limite pas à poser deux jardinières et une table pliante. Son métier, dit-il, consiste à « vendre du rêve ». Derrière la formule, un enjeu très concret : aider l’acheteur à se projeter. Un extérieur encombré, mal orienté, trop exposé au vent ou au vis-à-vis devient vite un point faible. Un extérieur pensé, lui, devient une pièce supplémentaire dans l’esprit du visiteur. Pour un agent immobilier, valoriser un extérieur revient à rendre visible un usage que l’acheteur n’avait pas encore imaginé. Peut-on y déjeuner ? S’y isoler ? Recevoir ? Voir du végétal depuis le salon plutôt qu’un mur ? Ce sont ces réponses-là qui font naître le coup de cœur.

Jusqu’à 50% du prix du mètre carré pour une terrasse réussie

Le chiffre avancé par César Saint Ouen donne la mesure du sujet. Une terrasse bien aménagée peut représenter, selon lui, environ 50% du prix du mètre carré du logement. Mal traitée, elle peut tomber sous les 30%. Dans les secteurs où les prix sont élevés, l’écart devient immédiatement significatif.

L’aménagement extérieur bascule alors dans une logique d’investissement. Certaines agences immobilières sollicitent César Saint Ouen avant la mise en vente, avec une idée simple : demander au vendeur d’améliorer le bien pour mieux le vendre. « L’investissement est multiplié par deux ou deux et demi en fonction de la terrasse ou du jardin à la revente » ,souligne César Saint Ouen.

Les budgets, eux, varient fortement. Pour un aménagement complet — arrosage, éclairage, pots, végétaux, mobilier, sol — César Saint Ouen évoque une première moyenne autour de 800 euros du mètre carré, et une seconde autour de 2.000 euros du mètre carré pour des projets plus haut de gamme. Matériaux, âge des végétaux, qualité du mobilier, éclairage : chaque choix pèse sur la facture, mais aussi sur la perception finale.

Même un petit balcon parisien peut changer la visite

Le sujet ne concerne pas seulement les maisons de standing ou les toits-terrasses spectaculaires. Sur un petit balcon parisien, le bénéfice peut être immédiat. Un rideau végétal bien placé peut réduire un vis-à-vis. Quelques plantes adaptées peuvent changer la vue depuis la pièce principale. Et ce changement visuel suffit parfois à modifier la lecture du logement.

« De toute façon, c’est un plus », insiste César Saint Ouen au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Pour un particulier, c’est une piste simple : un balcon ne doit pas rester nu au moment d’une vente. Pour un professionnel, c’est un outil de mise en scène efficace, à condition de ne pas tomber dans l’aménagement gadget.

La première erreur, selon César Saint Ouen, est de sous-estimer l’arrosage. Sur un balcon, le vent dessèche les végétaux. La pluie ne suffit pas toujours, surtout en pot. Et les absences prolongées peuvent ruiner l’effet recherché. « Les gens soit arrosent trop d’un coup, soit ils partent en vacances et ils reviennent et les végétaux sont morts », ajoute le paysagiste.

Deuxième erreur fréquente : choisir des matériaux bas de gamme. En extérieur, tout vieillit plus vite. Gel, soleil, vent, pollution : les équipements sont exposés en permanence. Un aménagement réussi doit donc être beau, mais aussi durable et facile à entretenir.

Bambou en recul, points d’eau en hausse

Les tendances évoluent. Le bambou, longtemps utilisé pour cacher les vis-à-vis, séduit moins. César Saint Ouen estime que les propriétaires en reviennent, notamment parce qu’il perd beaucoup de feuilles. Même prudence sur le bois, qui demande de l’entretien. Les alternatives plus résistantes, capables de reproduire le rendu du bois sans ses contraintes, gagnent du terrain.

Côté végétaux, les essences méditerranéennes s’installent davantage en région parisienne, surtout sur les toits-terrasses très exposés. Oliviers, végétaux taillés, buis nuages, ilex crenata : la demande se porte sur des extérieurs plus graphiques, plus structurés, capables de tenir dans le temps.

Autre tendance forte : l’eau. Pas seulement pour arroser, mais pour créer une ambiance. Une fontaine peut masquer un bruit urbain. Des jets intégrés au sol peuvent rafraîchir une terrasse ou offrir un usage ludique pour les enfants, sans installer de piscine. Le tout, souvent, en circuit fermé.

Au fond, le message de César Saint Ouen tient en une idée simple : l’extérieur n’est plus un supplément. C’est une partie de la valeur du bien. « L’aménagement de l’extérieur est un vrai plus pour vendre mieux et vendre plus vite », conclut César Saint Ouen au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec César Saint Ouen sur MySweetImmo dès maintenant, ou téléchargez-le sur votre plateforme d’écoute préférée.

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