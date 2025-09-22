Immobilier Paris : Que peut-on (vraiment) acheter avec 300 000 € ?

Le prix moyen à Paris est de 9 611 €/m². Avec 300 000 euros, on peut acheter un deux-pièces de 40 m² ou à peine 23 m² dans les quartiers les plus chers. Le point avec PAP.

La réponse varie… énormément. Selon l’arrondissement, ce budget permet d’acheter un deux-pièces de 40 m² ou à peine 23 m² dans les quartiers les plus chers. À ce niveau de prix, chaque mètre carré compte, et l’adresse fait toute la différence. PAP dresse un état des lieux de ce que 300 000 € vous offrent réellement dans la capitale en 2025.

L’essentiel 300 000 € : entre grand studio et deux-pièces amélioré . Dans les 6e, 7e, 3e et 4e arrondissements, où les prix dépassent allègrement les 12 500 € le m², votre budget permet d’acheter un studio de 23 m², parfois un peu plus…

. Dans les 6e, 7e, 3e et 4e arrondissements, où les prix dépassent allègrement les 12 500 € le m², votre budget permet d’acheter un studio de 23 m², parfois un peu plus… Un vrai deux-pièces à Paris, oui mais pas partout ! Dans le 19e arrondissement (le moins cher de Paris) vous pouvez acquérir un bien jusqu’à 40,5 m²…

Dans le 19e arrondissement (le moins cher de Paris) vous pouvez acquérir un bien jusqu’à 40,5 m²… 2026 : vers une remontée des prix à Paris ? Avec 300 000 € on commence à pouvoir acheter « normalement » à Paris. Mais attention, le budget reste encore trop court pour acheter un vrai deux-pièces les yeux fermés…

Avec ce budget, vous dépassez la barre symbolique des 30 m²… mais uniquement dans certains secteurs. Selon l’Observatoire PAP, le prix moyen à Paris est de 9 611 €/m². Le classement ci-dessous montre les écarts flagrants entre les arrondissements les plus chers et les plus accessibles.

300 000 € : entre grand studio et deux-pièces amélioré

Dans les 6e, 7e, 3e et 4e arrondissements, où les prix dépassent allègrement les 12 500 € le m², votre budget permet d’acheter un studio de 23 m², parfois un peu plus. Dans ces coins, ce type de bien a généralement du cachet (vieille pierre, hauts plafonds), mais le prix au mètre carré reste toutefois conséquent, et l’espace restreint.

Plus de 40 m² dans le 19e

Dans le 19e arrondissement, (le moins cher de Paris) vous pouvez acquérir un bien jusqu’à 40,5 m². À ce niveau-là, un T2 confortable est à portée de main, avec parfois même une configuration T3 (surtout si le bien est à rénover ou mal agencé).

Les arrondissements comme le 12e, 13e, 10e, 15e ou 18e offrent également une alternative intéressante : des appartements entre 33 et 35 m², dans des quartiers dynamiques, bien desservis, avec un bon compromis entre prix, localisation et surface.

2026 : vers une remontée des prix à Paris ?

D’après le PAP, avec 300 000 €, on commence à pouvoir acheter « normalement » à Paris. « Mais attention, le budget reste encore trop court pour acheter un vrai deux-pièces, les yeux fermés. Il faudra soit viser petit dans un quartier prestigieux, soit chercher plus grand dans l’est ou le nord de la capitale, où la surface achetable peut augmenter de près de 75 %. »

Le marché immobilier retrouve des couleurs. Les primo-accédants, qui avaient disparu des radars, sont de retour : + 11,5 % d’acheteurs en 2025, d’après l’Observatoire PAP.

Données issues de l’Observatoire PAP – Septembre 2025 Par MySweetImmo

