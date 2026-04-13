Immobilier Bassin d’Arcachon : +11,5% de transactions sur le segment prestige en 2025

Dans un contexte immobilier national plus contrasté, le segment haut de gamme du Bassin d’Arcachon continue de faire preuve de résilience, porté par une demande soutenue et par une offre durablement limitée.

En 2025, chez BARNES Bassin d’Arcachon, le volume de transactions sur le segment prestige a progressé de +11,5 % par rapport à l’année 2024, signe selon le réseau que le Bassin d’Arcachon reste une destination immobilière recherchée par une clientèle patrimoniale.

Cette dynamique s’appuie sur des fondamentaux inchangés : un environnement naturel préservé, une accessibilité aisée depuis les grandes métropoles et surtout une rareté foncière forte dans les secteurs les plus prisés, comme le Pyla-sur-Mer ou le Cap Ferret.

« Le Bassin d’Arcachon conserve une place à part sur le marché immobilier. Les acquéreurs viennent avant tout y chercher un cadre de vie et des emplacements rares. Les biens en première ligne, avec un accès direct à l’eau ou une vue dégagée sur le Bassin, sont perçus comme de véritables actifs patrimoniaux. Cette rareté entretient une demande forte qui dépasse souvent l’offre disponible, ce qui contribue à maintenir des niveaux de prix élevés, en particulier pour les biens les plus exceptionnels », observe Jean Anselyn, directeur associé de BARNES Arcachon.

Newsletter MySweetimmo

Des budgets moyens autour de 2,17 millions d’euros

Le budget moyen des acquéreurs sur le marché haut de gamme du Bassin d’Arcachon s’établit aujourd’hui autour de 2,17 millions d’euros. Sur le segment le plus exclusif, certaines transactions réalisées en 2025 ont atteint entre 10 et 12 millions d’euros, telle que la vente de la villa Casa Sylva, située en première ligne au Moulleau, à Arcachon.

Après plusieurs années de hausse soutenue, les prix connaissent désormais une phase de stabilisation. Les biens d’exception continuent toutefois de concentrer la demande, en particulier lorsqu’ils bénéficient d’un emplacement rare. Pour 2026, BARNES Bassin d’Arcachon anticipe une évolution mesurée des prix, avec des hausses modérées possibles de l’ordre de 2 % à 3 % dans les secteurs les plus rares.

À lire aussi Immobilier : Les nouveaux critères d'achat des Français

Prix et perspectives vs 2024 : stabilité avec légères tensions haussières

Une clientèle majoritairement française, mais toujours internationale

Le marché reste dominé par une clientèle nationale : 90 % des acquéreurs sont français, contre 10 % d’acheteurs internationaux. Parmi ces derniers, les nationalités les plus présentes sont britanniques, suisses, belges et allemandes. Selon les secteurs, l’usage des biens diffère. Au Pyla-sur-Mer et au Cap Ferret, les acquisitions concernent majoritairement des résidences secondaires, qui représentent 80 % des achats. À Arcachon, la tendance est inversée : 70 % des acquisitions concernent des résidences principales.

Cette évolution s’explique notamment par la transformation des modes de travail. Le développement du télétravail et du flex office permet à certains acquéreurs de s’installer sur le Bassin tout en conservant une activité professionnelle dans les grandes métropoles.

À lire aussi Immobilier 2026 : Le retour à la normale se confirme

Des attentes très ciblées selon les communes

Les acquéreurs arrivent aujourd’hui sur le marché avec des critères très précis.

Au Pyla-sur-Mer, la demande se concentre sur des maisons familiales de 180 à 200 m², comprenant généralement cinq chambres ou quatre chambres et un bureau, situées à proximité immédiate de la plage et des commerces.

À Arcachon, les biens les plus recherchés restent les appartements en front de mer ou bénéficiant au minimum d’une vue sur le Bassin.

Au Cap Ferret, si le Triangle d’Or demeure une référence historique, les évolutions récentes du plan local d’urbanisme redessinent progressivement la carte de l’attractivité. Les demandes se concentrent désormais davantage sur le centre du village et le quartier du Mimbeau.

Depuis 2023, les délais de vente se sont légèrement allongés sur le segment haut de gamme. Cet ajustement reste toutefois modéré et ne remet pas en cause la fluidité du marché. Dans le même temps, les professionnels observent l’arrivée de nouveaux profils d’acquéreurs, notamment en provenance du Sud-Est de la France, attirés par la façade Atlantique.

« Nous voyons émerger une nouvelle géographie des acheteurs. Certains acquéreurs quittent le Sud-Est pour l’Ouest, séduits par un climat plus tempéré et par la qualité de vie du Bassin. Par ailleurs, le marché est aujourd’hui plus actif à l’année qu’il ne l’était avant la crise sanitaire, car les modes de travail ont profondément évolué », souligne Jean Anselyn.

Dans ce contexte, le marché immobilier de prestige du Bassin d’Arcachon devrait continuer d’évoluer en 2026 dans un environnement globalement stable, porté par la rareté des biens et l’attractivité durable du territoire.

La Villa Saint Jammes en vente au prix de 6 900 000€

La Villa Saint Jammes, un joyau historique de 330 m² sur 2 700 m² allie charme pittoresque et architecture emblématique de la région. Elle offre une vue exceptionnelle sur le Bassin d’Arcachon, la Dune du Pilat et Piraillan. Cette demeure de 9 pièces et 7 chambres dispose d’un jardin avec accès direct à la plage et descente à bateau, de plusieurs terrasses dont une suite parentale avec vue panoramique.

Jean-Philippe Bellon

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements