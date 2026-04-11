Immobilier Manosque : Un ancien siège bancaire transformé en 120 logements

À Manosque, l’ancien siège du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur laisse place à 120 logements et 28 terrains à bâtir, avec réemploi de matériaux et chauffage urbain biomasse.

À Manosque, l’ancien siège du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur accueille désormais un programme résidentiel de 120 logements, complété par 28 terrains à bâtir. Baptisée Le Domaine des Aures, l’opération s’inscrit dans une logique de transformation du foncier existant, plutôt que d’extension urbaine.

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Le projet repose sur un principe désormais central dans l’aménagement : recycler des sites déjà artificialisés. Ici, le foncier de l’ancienne Caisse régionale a été cédé puis réhabilité pour accueillir du logement.

« Le Domaine des Aures est bien plus qu’un programme immobilier : il s’agit d’un projet vertueux et porteur de sens pour les habitants. Il démontre notre capacité à collaborer avec la Caisse régionale et à développer de beaux projets immobiliers de A à Z. Nous inaugurons aujourd’hui une opération dont nous sommes collectivement fiers », précise Vincent Davy, Directeur régional Rhône-Alpes PACA de Crédit Agricole Immobilier.

Ce type d’opération permet de répondre à la demande locale sans ouvrir de nouvelles zones à urbaniser. À Manosque, le site se situe à l’entrée nord de la ville, à proximité du centre historique, dans un secteur déjà connecté aux infrastructures existantes.

L’aménagement vise aussi à recomposer un morceau de ville. L’ancien usage tertiaire laisse place à un quartier résidentiel avec une organisation pensée pour les déplacements du quotidien, notamment les mobilités douces.

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Ce que prévoit le programme Le Domaine des Aures

Le Domaine des Aures se compose de petits bâtiments accueillant des appartements de deux à quatre pièces. Chaque logement dispose d’un espace extérieur – balcon, terrasse ou jardin -, dans un environnement ouvert sur les paysages environnants, notamment les vallées de la Durance et du Mont d’Or.

Le programme intègre également 28 terrains à bâtir, introduisant une part d’habitat individuel dans l’ensemble.

À terme, la commune prévoit la création d’un parc, destiné à offrir un espace vert accessible aux habitants du quartier et aux riverains. Un élément encore en projet, qui participe à la structuration future du site.

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Réemploi, biomasse, mobilités douces : les marqueurs environnementaux du projet

Au-delà de la transformation du foncier, le projet s’appuie sur plusieurs leviers environnementaux concrets.

Premier axe : le réemploi de matériaux issus de la démolition de l’ancien siège. Cette approche d’économie circulaire permet de limiter les transports de déchets et l’apport de nouveaux matériaux, avec un impact direct sur l’empreinte carbone du chantier.

Deuxième levier : le recours à un réseau de chauffage urbain pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Celui-ci est alimenté majoritairement par de la biomasse bois, issue de ressources situées dans un rayon de 100 kilomètres autour de Manosque. Selon les données communiquées, plus de 75 % de l’énergie distribuée par ce réseau est d’origine renouvelable.

Enfin, le projet met en avant une organisation favorisant les mobilités douces, en lien avec son insertion dans le tissu urbain existant.

Dans un contexte où les opérations immobilières sont de plus en plus attendues sur leur impact environnemental et territorial, ce type de projet illustre une évolution des pratiques, même si sa portée réelle dépendra aussi de ses usages dans le temps.

« Ce projet est l’incarnation concrète de ce que Crédit Agricole sait faire de mieux, à savoir conjuguer l’ancrage territorial, la qualité architecturale, l’engagement environnemental et l’expertise de toute la chaîne immobilière. Né sur l’ancien siège de notre Caisse régionale, le Domaine des Aures est un projet de transformation du territoire », conclut Jean-Marc Cros, Directeur général adjoint de Crédit Agricole Provence Côte-d’Azur.

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