A vendre à Paris : Maison de ville avec 3 chambres, cour et terrasse privative

Cette maison de ville, située au calme absolu, dans une charmante impasse typique du 14e arrondissement à Paris, est proposée à la vente par Varenne.

Cette maison de ville de 116,37 m² est située au calme absolu, dans une impasse typique du 14ᵉ arrondissement à Paris, dans un quartier familial et commerçant (Alésia). Avec ses 5 pièces dont 3 chambres, elle incarne élégance, charme de l’ancien et confort contemporain.

Une maison de ville pleine de charme

En parfait état, ce bien offre un cadre de vie apaisé : une cour/terrasse privative arborée, rare et recherchée à Paris. La cuisine familiale en souplex, très lumineuse, invite à partager des moments conviviaux.

3 chambres et une cave

À l’étage : deux chambres d’enfants desservies par une salle de bains, puis, au 2ᵉ étage, une chambre principale climatisée avec salle d’eau, dressing et espace bureau. De nombreux rangements, une buanderie et une cave saine complètent ce bien.

Le prix : 1 570 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne.

