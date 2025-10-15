Immobilier : Quand le Feng Shui rencontre l’art de vivre provençal

En Provence, le Feng Shui, discipline ancestrale venue de Chine, entre ainsi en résonance avec le mode de vie fondé sur l’équilibre et la simplicité. Les explications de Myriem de Poncins, responsable de l’agence Janssens Immobilier à Uzès et formatrice Feng Shui.

Acheter une maison n’est pas qu’une question de mètres carrés ou de prestations. C’est choisir un lieu qui apaise, inspire et accompagne un certain art de vivre. De plus en plus d’acquéreurs recherchent cette harmonie subtile entre la beauté des matériaux, la douceur des paysages et l’énergie invisible qui circule dans leur futur foyer.

« Nous voyons de plus en plus de clients sensibles à la qualité vibratoire de leur futur logement. Ils veulent un bien qui ait une âme et qui invite à ralentir, à profiter de la lumière et du silence. C’est exactement ce que nous pouvons proposer ici, en Provence, où le patrimoine bâti et les paysages favorisent la sérénité », explique Myriem de Poncins, responsable de l’agence Janssens Immobilier Knight Frank à Uzès.

Quézaco le Feng Shui ?

Le Feng Shui — littéralement Vent (énergie invisible) et Eau (visible et tangible) — étudie la circulation du Qi, l’énergie vitale, pour créer des espaces dans lesquels l’on respire mieux et où chaque élément trouve sa juste place. Bois, feu, terre, métal, eau : ces cinq forces guident l’aménagement, les couleurs et l’orientation des pièces.

Et elle ajoute : « En Provence, cet art se mêle naturellement à la pierre claire qui garde la fraîcheur, aux volets qui filtrent la lumière, aux terrasses ombragées par les platanes », confie Myriem de Poncins.

Une maison dans laquelle l’énergie circule bien, épouse déjà l’esprit méditerranéen : lenteur assumée, connexion à la nature, convivialité.

Faire appel au Feng Shui avant une rénovation

Le Feng Shui apporte une lecture complémentaire pour s’assurer que cette douceur de vivre provençale s’exprimera aussi à l’intérieur de la maison. Avant un achat ou une rénovation, faire appel au Feng Shui peut être décisif.

Certaines caractéristiques — orientation, ouvertures, circulation — ne se changent pas facilement, mais la plupart peuvent être optimisées : agencement des pièces, choix des matériaux, position des meubles, équilibre des couleurs.

« Nous accompagnons souvent nos clients en intégrant ces notions dès la visite. Et lorsqu’ils rénovent, nous les aidons à penser chaque espace pour qu’il respire le bien-être et la convivialité », poursuit Myriem de Poncins, également formatrice en Feng Shui.

Cette rencontre entre sagesse orientale et art de vivre provençal séduit une clientèle française et internationale en quête d’authenticité et de “slow life” : vivre dehors autant que dedans, prolonger la cuisine vers la terrasse, se laisser bercer par les parfums d’herbes et le chant des cigales, profiter du temps qui s’étire. Plus qu’un achat, c’est un mode de vie qui s’installe.

Mas de prestige proche d’Uzès — 1 120 000 €

