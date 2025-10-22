Immobilier : Au RENT, l’Adresse présente ses outils digitaux et réaffirme sa vision d’un immobilier moderne, responsable et humain

L’Adresse sera présent au Salon RENT les 5 et 6 novembre à Paris. Cette édition offrira au réseau l’occasion d’affirmer sa vision d’un immobilier moderne, où la technologie renforce la relation client plutôt que de la remplacer.

L’Adresse participera au salon RENT, sur le Stand F20, les 5 et 6 novembre, Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Cette nouvelle édition, placée sous le thème « L’intelligence artificielle et l’humain : meilleure amie ou meilleure ennemie ? », sera l’occasion pour le réseau de présenter les dernières évolutions de ses outils digitaux, tout en affirmant la pertinence de son modèle coopératif dans un marché en pleine mutation.

« Le Salon RENT est devenu un rendez-vous incontournable pour notre réseau. Il nous permet de présenter nos innovations, de partager notre vision du marché et d’échanger avec les acteurs majeurs de la Proptech, mais aussi nos sociétaires de demain. L’intelligence artificielle représente un levier de performance considérable, à condition de ne pas oublier ce qui fait la force de notre métier : la relation humaine et l’accompagnement personnalisé des clients », explique Brice Cardi, président du réseau l’Adresse.

Un réseau tourné vers l’innovation

Depuis sa création il y a 25 ans, le réseau l’Adresse met un point d’honneur à innover et à apporter toujours plus d’outils digitaux pour les agents immobiliers.

Fidèle à sa vocation de mettre la technologie au service de l’humain, le réseau déploie depuis plusieurs années une stratégie ambitieuse : outils connectés, services mutualisés, automatisation intelligente des process sans oublier un accompagnement renforcé de ses sociétaires.

L’intelligence artificielle, au cœur de la stratégie du réseau

« Dans un marché immobilier en phase de reprise, l’intelligence artificielle est un véritable vecteur d’efficacité et de compétitivité dont les professionnels ne peuvent plus se passer », souligne Brice Cardi.

Le réseau l’Adresse a ainsi choisi d’en faire un pilier central de son développement, en s’entourant de partenaires spécialistes de l’IA permettant l’intégration de solutions concrètes dans le quotidien de ses agences… et de ses clients !

GoFlint , canal de recherche immobilière sur WhatsApp, basé sur l’IA conversationnelle, pour simplifier la recherche et la mise en relation entre acquéreurs et agences.

, canal de recherche immobilière sur WhatsApp, basé sur l’IA conversationnelle, pour simplifier la recherche et la mise en relation entre acquéreurs et agences. Nockee , finaliste du concours start-up RENT 2025, solution de gestion locative par IA, pour laquelle l’Adresse a été l’un des premiers réseaux à adopter.

, finaliste du concours start-up RENT 2025, solution de gestion locative par IA, pour laquelle l’Adresse a été l’un des premiers réseaux à adopter. Selectra, partenaire de conciergerie connectée, qui accompagne les clients du réseau l’Adresse dans toutes leurs démarches du quotidien (énergie, assurance, box internet, déménagement, etc).

partenaire de conciergerie connectée, qui accompagne les clients du réseau l’Adresse dans toutes leurs démarches du quotidien (énergie, assurance, box internet, déménagement, etc). Hoqi, outil de home staging virtuel basé sur l’intelligence artificielle, permettant de valoriser les biens.

outil de home staging virtuel basé sur l’intelligence artificielle, permettant de valoriser les biens. Danim, générateur de vidéos immobilières automatisées aux couleurs de l’Adresse, permettant à chaque agence de produire des contenus de qualité.

générateur de vidéos immobilières automatisées aux couleurs de l’Adresse, permettant à chaque agence de produire des contenus de qualité. Widdim, société spécialisée dans la visite virtuelle et plans 3D utilisant notamment la technologie Matterport pour la mise en valeur des biens immobiliers.

« Ces outils, intégrés dans l’écosystème digital de l’Adresse, illustrent la capacité du réseau à anticiper les évolutions du métier et à offrir à ses agences une boîte à outils complète, performante et accessible », poursuit Brice Cardi.

Avec plus de 65 nouvelles agences en 2025, le modèle coopératif de l’Adresse continue de séduire

Au-delà de l’innovation technologique, la singularité du réseau l’Adresse repose sur son modèle coopératif, unique dans le paysage immobilier français. Et celui-ci continue de séduire. Plus de 65 nouvelles agences ont rejoint le réseau en 2025, attirées par un fonctionnement plus équitable fondé, sur la mutualisation des moyens et la gouvernance partagée.

L’objectif d’ici 2026 est clair : atteindre les 400 agences, tout en consolidant la place du réseau parmi les acteurs les plus dynamiques et innovants du marché.

« Nos sociétaires bénéficient d’un rapport services/prix sans équivalent : trois fois plus de services pour un coût deux fois moins élevé qu’une franchise classique. Cette compétitivité est rendue possible par la mutualisation et la gouvernance partagée, véritables piliers de notre réseau », rappelle Brice Cardi.

Un atelier le 5 novembre à 12h30 avec Brice Cardi Brice Cardi animera un atelier le 5 novembre à 12h30 sur le thème : « Comment l’IA peut aider à transformer les prospects en clients et à renforcer la satisfaction client ». A ses côtés interviendront Mihai Gavriloiu, co-CEO de GoFlint et Stéphanie Delestre, CEO et co-fondatrice de Volubile. « L’IA n’a pas vocation à remplacer le professionnel, mais à lui faire gagner du temps, à fiabiliser les données et à lui permettre de se concentrer sur ce qui compte vraiment : l’écoute, le conseil et la satisfaction du client », précise Brice Cardi.

