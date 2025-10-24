Budget 2026 : Un compromis transpartisan pour relancer l’immobilier

Des députés de tous bords politiques s’unissent autour d’un compromis au budget 2026 pour relancer l’immobilier et soutenir le logement social.

Des députés de gauche, du centre et de droite se sont mis d’accord pour défendre plusieurs amendements au projet de loi de finances 2026, destinés à relancer l’immobilier.

L’essentiel Un compromis politique autour du statut du bailleur privé.

Une baisse du prélèvement sur les bailleurs sociaux (RLS).

Un appel à une réponse globale à la crise du logement.

Newsletter MySweetimmo

Un accord inédit entre députés pour relancer l’immobilier

Selon le député socialiste Inaki Echaniz, deux principales mesures concernant les particuliers propriétaires bailleurs et le logement social font l’objet d’un compromis entre parlementaires des partis Horizons, MoDem, Liot, Ensemble pour la République, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Écologistes.

Face au « sujet tellement important du logement », le député Horizons François Jolivet défend une « intervention de manière collective » autour d’une « position la plus proche possible ».

Au centre du compromis, le statut du bailleur privé, un avantage fiscal destiné à inciter les particuliers à investir dans un logement pour le louer.

Globalement insatisfaits de l’amendement déposé par le gouvernement, les députés se rangent derrière la proposition de l’ancienne ministre du Logement Valérie Létard, complétée des contreparties pour les locataires proposées par François Jolivet.

Cela aboutit à un amortissement fiscal de 3,5 % de 80 % de la valeur du logement, plafonné à 10 000 euros par an et dans la limite de deux logements par foyer, à condition de fixer un loyer inférieur au plafond des logements intermédiaires et de louer à des ménages sous un certain niveau de revenus.

À lire aussi RENT 2025 : Capifrance renforce sa présence pour séduire les professionnels de l'immobilier

Baisse du prélèvement sur les bailleurs sociaux

L’autre pendant de ce compromis pour relancer l’immobilier concerne un prélèvement effectué sur les recettes des bailleurs sociaux, appelé réduction de loyer de solidarité (RLS), que les députés souhaitent voir diminué à 700 millions d’euros, contre 1,4 milliard d’euros en 2026, selon le calcul de la fédération des bailleurs sociaux, l’Union sociale pour l’habitat.

Inaki Echaniz « plaide que la première mesure ne va pas sans la seconde » et demande « un engagement sur la RLS avant de voter le statut du bailleur privé ».

À lire aussi Immobilier : Avec des prix qui s’envolent, Annecy confirme sa place sur le marché du prestige

Une réponse commune à la crise du logement

Plusieurs autres mesures recueillent les avis favorables des députés mobilisés sur le sujet du logement, mais sans certitude des votes finaux de leurs groupes politiques. Ces dispositions modifient la fiscalité du logement pour éviter les effets d’aubaines de certains propriétaires.

Tous ces leviers « permettraient une vraie première réponse à la crise du logement », défend Inaki Echaniz, qui appelle le gouvernement à prendre en compte ce compromis dans son ensemble.

Le cabinet du ministère de la Ville et du Logement rappelle de son côté que la volonté du Premier ministre est que « le compromis soit bâti au Parlement ».

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements