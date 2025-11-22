A vendre à Bordeaux : Maison d’architecte avec vue sur la vallée de la Garonne

Cette maison d’architecte de 390 m², 10 pièces et 5 chambres, avec terrasse, jardin, piscine et vue imprenable sur la vallée de la Garonne, est proposée à la vente par Barnes.

Maison a vendre a Bordeaux

Par MySweetImmo et Barnes, le 22 novembre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025
1 - Des prestations contemporaines de qualité2 - Une maison d'architecte avec de très beaux volumes

Cette somptueuse maison d’architecte de 390 m² est située sur les hauteurs de Langoiran, à proximité immédiate de Bordeaux, offrant une vue panoramique unique sur la vallée de la Garonne.

Des prestations contemporaines de qualité

Entièrement rénovée en 2024, cette demeure a fait l’objet d’une conception globale où chaque détail a été pensé, du choix des matériaux au mobilier sur mesure.

Béton ciré, noyer, hêtre, pierre naturelle et enduits à la chaux composent une harmonie sophistiquée, sublimée par de vastes baies vitrées qui baignent les espaces de lumière tout au long de l’année.

Une maison d’architecte avec de très beaux volumes

Développée sur plusieurs niveaux, la maison se compose d’un salon, d’un espace salle à manger, d’un bureau, d’une cuisine entièrement équipée et de cinq chambres, dont une superbe suite principale ouverte sur la terrasse, offrant un lien constant avec l’extérieur.

À l’extérieur, plusieurs terrasses invitent à la détente et à la contemplation, tandis qu’une piscine à débordement et un carport en bois pour trois véhicules complètent ce bien résolument tourné vers l’art de vivre et la modernité.

Le prix : 2 950 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.


