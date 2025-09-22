Immobilier : Casavo s’implante à Bordeaux pour accélérer son développement en France

La Proptech Casavo poursuit son développement en France et choisit de s’implanter à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon, deux marchés à nouveau porteurs et dynamiques.

Née en Italie en 2017, la Proptech Casavo accélère son développement en France. Elle annonce son arrivée à Bordeaux et sur le Bassin d’Arcachon. Un lancement qui intervient dans un contexte de marché en phase de stabilisation, marqué par des prix plus attractifs et une demande locative toujours soutenue.

Autour de 4 400 et 4 500 €/m² à Bordeaux

Bordeaux, la “perle d’Aquitaine”, réunit aujourd’hui toutes les conditions d’un marché porteur. Après plusieurs années de hausse, les prix amorcent un rééquilibrage : autour de 4 400-4 500 €/m² en moyenne, avec une baisse de 8 % sur les maisons et une stabilité des appartements.

Côté location, la demande reste forte, notamment portée par les étudiants et jeunes actifs, avec des loyers compris entre 15 et 17 €/m² et une vacance quasi nulle.

« Bordeaux est une évidence pour Casavo. C’est une ville qui conjugue attractivité, qualité de vie et dynamisme économique. Le marché immobilier y entre dans une nouvelle phase plus saine et plus accessible, qui ouvre de réelles opportunités pour les acheteurs comme pour les vendeurs. C’est exactement dans ce contexte que notre approche innovante et digitale peut faire la différence », précise Arthur Rollin, Directeur Général France de Casavo.

Entre 6 000 et 11 000 €/m² sur le Bassin d’Arcachon

Sur le Bassin d’Arcachon, le marché retrouve lui aussi du dynamisme depuis le début de l’année 2025. Les prix, oscillant entre 6 000 et 11 000 €/m², attirent tout autant les Bordelais en quête d’une résidence secondaire que les Parisiens envisageant leur retraite au grand air.

La demande locative saisonnière y a progressé de +3,7 % au 1er semestre 2025.

Une implantation déjà solide

Dès son ouverture, Casavo Bordeaux compte déjà une équipe de cinq agents, à laquelle viendront s’ajouter cinq nouveaux collaborateurs d’ici la fin de l’année. Objectif : un portefeuille d’environ 50 mandats à fin 2025, avec déjà plusieurs ventes en cours.

Un lancement placé sous le signe de la convivialité

Pour célébrer cette ouverture, Casavo convie ses partenaires et la presse à un événement le 25 septembre à 19h, au 87 Quai de Paludate. La soirée sera accueillie par le Groupe Bernard, distillateur et éleveur d’eaux-de-vie de vin et de Brandy, en présence du Directeur Général, du Directeur des Opérations et de la City Manager de Casavo Bordeaux.

