A vendre à Paris 7e : Appartement de charme au calme sur jardin

Cet appartement de 3 pièces et 1 chambre, avec une belle hauteur sous plafond et vue sur un jardin, au cœur du très recherché Carré des Antiquaires, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement de 72 m² est situé au premier étage d’un élégant immeuble du XVIIIᵉ siècle, parfaitement entretenu, au cœur du très recherché Carré des Antiquaires.

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Un appartement au calme

Bénéficiant de vues agréables sur un jardin paisible, ce bien séduit par son calme absolu et son atmosphère intimiste.

Il se compose d’un vaste salon agrémenté d’une belle cheminée en pierre, d’une salle à manger avec cuisine ouverte, ainsi que d’une chambre avec salle de bains et dressing, formant un ensemble harmonieux et raffiné.

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Le charme de l’ancien

Doté d’un superbe parquet Versailles et d’une hauteur sous plafond de 3,20 m, cet appartement incarne tout le charme de l’ancien et constitue un pied-à-terre idéal au cœur de la rive gauche.

Sa double exposition, plein sud pour la chambre et la salle à manger, et ouest pour le salon, lui confère une luminosité douce et élégante tout au long de la journée.

Le prix : 1 980 000 €. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

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