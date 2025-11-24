Immobilier : « 73 % des vendeurs veulent un pro qui propose la vidéo », Florian Didier (Danim)

Florian Didier (Danim) explique pourquoi la vidéo est un outil différenciant essentiel pour les professionnels de l’immobilier. Une interview Mon Podcast Immo au micro de Baptiste Julien Blandet en live du RENT.

Invité de Mon Podcast Immo, Florian Didier (directeur commercial de Danim) explique comment la vidéo immobilière devient un outil différenciant incontournable pour les professionnels de l’immobilier.

Comment convaincre les agents immobiliers encore frileux à l’idée de créer des vidéos pour valoriser leurs biens ? « Le plus dur, c’est de se lancer. Une fois ce premier pas franchi, les bénéfices sont immédiats », assure Florian Didier. Danim, la solution de création de contenus (images, vidéos, planification de posts) qu’il dirige commercialement, entend démocratiser cette pratique trop peu exploitée.

Newsletter MySweetimmo

L’internationalisation et l’adaptation locale

Depuis leur précédent passage dans le podcast, Danim a changé de dimension. L’entreprise s’est lancée à l’international : Espagne, Portugal, Italie, et très récemment Allemagne, grâce à un partenariat fort avec IAD. « Nous avons co-construit une offre adaptée avec chaque direction de communication locale », précise Didier. L’offre est donc loin d’être un simple copier-coller du modèle français.

IA et vidéo : ennemies ou alliées ?

Face à la montée en puissance de l’intelligence artificielle, Danim a choisi l’intégration plutôt que la confrontation. L’entreprise propose déjà des fonctionnalités comme la « vidéo à partir d’une URL » ou le home staging virtuel. En 2026, une refonte intégrale de la plateforme intégrera l’IA dans la rédaction automatique de posts, le choix des templates et la planification. Mais, rappelle Florian Didier, « le lien humain reste irremplaçable. L’expertise et le capital sympathie des agents font la différence ».

Un levier commercial chiffré et déterminant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon une étude Postling, 73% des vendeurs préfèrent un professionnel qui présente leur bien en vidéo. Autre statistique : une annonce vidéo permet de vendre un bien 26% plus vite. « Avec 1h28 passées quotidiennement par les Français à regarder des vidéos sur les réseaux, c’est un canal d’acquisition évident », martèle Florian Didier.

Déverrouiller les freins à la vidéo

Mais alors, pourquoi seulement 12% des professionnels en font un usage régulier ? Pour Florian Didier, les freins sont clairs : manque de temps, de compétences techniques, et d’idées. Danim s’attaque à chacun d’eux avec des outils simples, intuitifs et rapides, comme des templates adaptés ou des montages express en six minutes. « Ce n’est pas aux agents de devenir communicants, c’est à nous de leur en donner les moyens », conclut-il.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Florian Didier (Danim) sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements