Le rachat de RE/MAX par Real signe-t-il la fin des réseaux immobiliers à l’ancienne ?

Le rachat de RE/MAX par Real n’est pas seulement un méga-deal immobilier. Il révèle une nouvelle bataille entre réseaux historiques et plateformes IA pour attirer, équiper et fidéliser les agents.

880 millions de dollars. 180 000 agents. 120 pays. Le 27 avril 2026, The Real Brokerage annonçait l’acquisition de RE/MAX Holdings. Un deal colossal, mais pas seulement financier. C’est aussi le signal d’un secteur immobilier mondial qui se réorganise autour d’un nouveau mot d’ordre : la plateforme technologique.

Newsletter MySweetimmo

RE/MAX et Real, le mariage de la marque et de la plateforme

D’un côté, RE/MAX. Fondé en 1973 par Dave et Gail Liniger, le groupe est l’un des réseaux de franchise immobilière les plus connus au monde, avec près de 8 500 agences, plus de 145 000 agents et une présence dans plus de 120 pays et territoires. Un monument. Mais un monument fragilisé ces dernières années sur son marché domestique, avec un recul de ses effectifs d’agents aux États-Unis et une pression accrue sur son modèle.

De l’autre, The Real Brokerage. Fondé en 2014. Moins connu du grand public, mais très offensif dans le monde du brokerage américain. Son modèle repose sur une organisation cloud, une infrastructure plus légère et des outils propriétaires : plateforme de transaction, automatisation, IA et services financiers intégrés.

Ensemble, ils formeront Real REMAX Group. Le nouvel ensemble pèserait environ 2,3 milliards de dollars de revenus annuels pro forma, 157 millions de dollars d’EBITDA ajusté avant synergies, et plus de 180 000 professionnels de l’immobilier dans plus de 120 pays. Tamir Poleg, CEO de Real, prendra la tête du groupe. La clôture de l’opération est attendue au second semestre 2026.

À lire aussi LCB-FT : BSK Immobilier choisit AP Solutions IO

Une consolidation qui rebat les cartes du brokerage mondial

Ce deal n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une vague de consolidation qui redessine le paysage du courtage immobilier. Quelques mois plus tôt, Compass a finalisé l’acquisition d’Anywhere Real Estate, maison-mère de Coldwell Banker, Century 21, Sotheby’s International Realty et Corcoran, pour 1,6 milliard de dollars. Le nouvel ensemble revendique environ 340 000 professionnels et broker-owners affiliés dans 120 pays et territoires.

Le schéma est révélateur : des plateformes technologiques à forte ambition rachètent des réseaux historiques pour leur base d’agents, leur marque et leur empreinte géographique. Les premières misent sur des outils propriétaires, des modèles cloud, du revenue sharing et de nouveaux mécanismes de fidélisation. Les seconds ont longtemps reposé sur la force d’une enseigne, des frais de franchise, des cotisations et une méthode commerciale éprouvée.

Deux modèles économiques différents, mais une même bataille : attirer, équiper et retenir les meilleurs agents.

À lire aussi Immobilier neuf : Les promoteurs commencent à voir les investisseurs particuliers revenir

Pour les agents, la promesse change : moins de marque, plus de performance

La marque RE/MAX est maintenue. Les contrats de franchise ne changent pas du jour au lendemain. Mais la promesse faite aux professionnels évolue clairement. L’enjeu n’est plus seulement d’appartenir à une enseigne connue. Il est de travailler dans un écosystème capable d’augmenter la productivité des agents.

CRM, IA, automatisation marketing, suivi des transactions, services financiers, data, leads : les réseaux ne sont plus seulement des marques. Ils deviennent des plateformes de performance.

Pour les agents, la question va donc changer. Il ne s’agira plus seulement de demander : “Quelle est la notoriété de mon réseau ?” Mais aussi : “Quels outils me donne-t-il pour gagner du temps, signer plus de mandats, mieux suivre mes clients et sécuriser mes transactions ?”

L’Europe, grand point d’interrogation du deal

C’est l’un des grands points d’interrogation. Real Brokerage opère aujourd’hui principalement en Amérique du Nord. Le déploiement international de ses outils, notamment auprès des franchisés RE/MAX en Europe, reste à confirmer. Les responsables de réseaux et les agents vont donc observer de près ce qui changera concrètement : les outils, les coûts, les process, l’accompagnement, les services proposés. Pour les marchés européens, l’enjeu est considérable. Si la promesse technologique se matérialise, elle pourrait renforcer l’attractivité de RE/MAX auprès des agents. Si elle reste trop américaine ou trop lente à déployer, le bénéfice réel sera plus limité.

En France aussi, les réseaux vont devoir prouver leur valeur

Ce rachat pose une question simple, et inconfortable, à tous les réseaux immobiliers, en France comme ailleurs. À l’ère de l’IA, la technologie ne vient plus seulement concurrencer les agences par le bas, avec des modèles low cost ou des outils de prospection. Elle remonte la chaîne de valeur. Elle rachète des marques, agrège des agents, capte de la donnée et cherche à contrôler une part plus large du parcours immobilier.

La leçon est presque brutale : dans l’immobilier de demain, celui qui maîtrise la donnée, les outils et la relation agent pèsera de plus en plus lourd dans la relation client.

Pour un réseau immobilier de taille intermédiaire, la question n’est donc plus de savoir si la technologie va transformer le métier. Elle est désormais : avec quels outils, avec quelle data, et sous quelle bannière mes agents travailleront-ils dans cinq ans ?

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements