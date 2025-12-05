Immobilier : « Redonner du pouvoir aux agents immobiliers », David Benbassat et Laurent Radix

Invités d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo au salon RENT, David Benbassat (Bien’ici) et Laurent Radix (Paru Vendu) présentent Convergence, leur nouvelle offre commune pensée pour redonner du souffle aux professionnels de l’immobilier

Invités Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian sur le salon RENT, David Benbassat (Bien’ici) et Laurent Radix (Paru Vendu) reviennent sur leur alliance inédite. Avec « Convergence », ils entendent bousculer les portails traditionnels et redonner du pouvoir aux agents immobiliers. «

Newsletter MySweetimmo

Une réponse aux frustrations du marché

Face à l’explosion des coûts de diffusion sur les portails historiques, Bien’ici et Paru Vendu s’allient pour lancer une offre commune : « Convergence ». Objectif : proposer une alternative puissante, économique, et pensée pour les professionnels. « Le marché nous dit que c’est trop cher », résume David Benbassat, président de Bien’ici, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. « Il faut qu’on maintienne notre activité, notre visibilité, sans faire exploser nos budgets. » Une problématique bien connue des agents immobiliers. Pour Laurent Radix, président de Paru Vendu, l’heure est au changement de modèle : « On a vu ces dernières années des hausses tarifaires répétées chez les grands acteurs. Il fallait une troisième voie. Convergence, c’est une réponse directe à cette pression. »

Convergence : une alternative puissante à coût réduit

Concrètement, l’offre permet une multidiffusion sur Bien’ici et Paru Vendu, à un prix « quatre à cinq fois moins cher » que les leaders du marché. Et les résultats sont immédiats : « Plus de 500 agences nous ont rejoints en un mois », se félicite Laurent Radix. Selon lui, la force de Convergence repose autant sur la complémentarité des deux portails que sur leur efficacité : « Vous serez surpris de la qualité des leads. Les retours sont excellents. » . David Benbassat insiste sur la valeur ajoutée de l’expérience utilisateur : « Il ne s’agit pas seulement d’envoyer du volume. Il faut qualifier, comprendre les besoins des candidats, proposer une vraie expérience. »

Une alliance, pas une fusion : indépendance respectée

Si l’offre est commune, les deux plateformes conservent leurs identités. « Ce qu’on propose, c’est un choix. Certains prennent uniquement Bien’ici, d’autres Paru Vendu, beaucoup les deux », souligne David Benbassat. Concernant la question sensible des données et de l’actionnariat — Bien’ici et Paru Vendu appartiennent au groupe Arche — les deux dirigeants se veulent rassurants. « On entend des rumeurs, mais sur le terrain, personne ne nous parle de ça », tranche Benbassat. « La data est respectée. Ce sont les concurrents qui agitent ces peurs. »

Objectif 2026 : deuxième place du marché

Ambitieux, le duo vise clairement le podium. « Notre feuille de route est simple : la deuxième place du marché », annonce Laurent Radix. Pour y parvenir, l’alliance mise sur la technologie, la performance… et une philosophie tournée vers le client. « La rentabilité qu’on génère est réinvestie dans les outils, la pub, la notoriété. C’est un cercle vertueux », conclut David Benbassat. Une stratégie qui semble trouver écho auprès des professionnels, lassés d’un marché dominé par quelques géants.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec David Benbassat et Laurent Radix sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements