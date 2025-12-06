Immobilier : « Il est temps que l’on écoute ce que les lieux ont à nous dire », Lana Sacchet

Les professionnels parlent toujours d’emplacement. Mais un nouveau critère, immatériel et pourtant extrêmement concret, s’impose dans les décisions d’achat : la qualité énergétique et émotionnelle d’un lieu. Les explications de Lana Sacchet, fondatrice de Lana Médium Immo.

Après plusieurs décennies dominées par l’hyper-rationalisation, l’intuition retrouve enfin sa place dans notre manière d’appréhender les lieux, leur usage et leur impact sur la vie quotidienne, y compris dans le marché immobilier.

Pendant des années, l’immobilier s’est résumé à trois mots : emplacement, emplacement, emplacement. Mais si un quatrième facteur, invisible et inattendu, commençait à peser de plus en plus lourd dans les décisions d’achat et de vente ? Ce facteur, c’est l’énergie des lieux.

Longtemps considérée comme un détail subjectif, presque anecdotique, elle devient désormais un indicateur incontournable pour comprendre la dynamique réelle du marché.

Newsletter MySweetimmo

Quand la pierre parle autant que les mètres carrés

Chaque espace possède une signature, une vibration subtile qui influence les comportements :

Certaines maisons « retiennent » leurs visiteurs,

D’autres semblent absorber la lumière,

Certaines accélèrent la vente,

D’autres déclenchent un malaise qu’aucune rénovation ne parvient à dissiper.

Ces ressentis, autrefois relégués au second plan, sont désormais pris au sérieux par une nouvelle génération d’acquéreurs en quête d’harmonie, de sens et de bien-être. L’immobilier n’est plus seulement un investissement financier : c’est un ancrage de vie.

L’intuition entre dans le processus d’achat

Dans mes accompagnements, je constate une évolution massive : les acheteurs ne recherchent plus seulement des diagnostics techniques, mais aussi des diagnostics émotionnels, au sens d’une analyse du ressenti et des dynamiques du lieu.

Ils veulent comprendre pourquoi un lieu semble bloqué, pourquoi un appartement impeccable laisse une impression étrange, ou pourquoi un bien stagne depuis des mois malgré un dossier irréprochable. La technique seule ne suffit plus. L’intuition entre désormais dans la transaction.

L’énergie d’un lieu : un actif immatériel… mais très réel

Évaluer la circulation, la mémoire énergétique ou l’impact émotionnel d’un espace permet d’identifier des freins invisibles qui parasitent une vente :

Un rez-de-chaussée oppressant,

Une chambre qui « absorbe » le sommeil,

Un terrain chargé d’histoires,

Un espace commun conflictuel,

Ou simplement une maison qui n’est plus alignée avec ceux qui y vivent.

Rééquilibrer ces blocages, ou en comprendre l’origine, crée souvent un avant/après spectaculaire : l’énergie se remet en mouvement… et les acheteurs aussi.

Un marché immobilier qui devient plus sensible

Loin d’être un effet de mode, cette nouvelle grille de lecture répond à un besoin profond : celui d’habiter des lieux qui soutiennent, élèvent, apaisent.

L’immobilier, ce n’est pas seulement vendre des biens. C’est transmettre des espaces de vie. Et si, demain, l’énergie d’un lieu devenait aussi incontournable que son DPE ? Les professionnels le perçoivent déjà : les biens « justes » se vendent plus vite, avec moins de négociation. Les autres résistent.

Il est donc temps d’intégrer cette dimension dans l’analyse des biens, dans leur valorisation, dans l’accompagnement des clients.

Écouter ce que les lieux ont à nous dire

L’énergie d’un lieu n’est plus un murmure réservé aux initiés : c’est un indicateur puissant que les acheteurs ressentent instinctivement, même s’ils ne parviennent pas encore à l’exprimer. L’intégrer dans l’analyse immobilière n’ajoute pas du mystique : cela donne du sens à ce que chacun perçoit déjà.

La valeur d’un bien ne se mesure pas seulement en euros, en volumes ou en diagnostics. Elle se mesure aussi à la manière dont un espace accueille, apaise, élève ou, au contraire, retient.

Ma conviction est simple : un lieu n’est jamais neutre. Il transmet, il imprime, il influence. Et lorsque son énergie est alignée, tout s’aligne avec elle : la vente, l’installation, les projets, l’avenir. L’immobilier change. Les mentalités aussi. Il est temps que l’on écoute ce que les lieux ont à nous dire.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements