Agent immobilier : « Comprendre les règles du jeu afin de bien le choisir », Benjamin Mechaly

Benjamin Mechaly, co-fondateur de Primomanda, propose une lecture sans détour des mécanismes réels de la transaction immobilière avec une conviction forte : ce n’est pas le marché qui fait une vente mais le choix de l’agent immobilier.

On présente souvent l’agent immobilier comme un intermédiaire. Un facilitateur. Presque un arbitre. En réalité, il est bien plus que ça : un acteur stratégique de la transaction. Et c’est une excellente nouvelle, à condition de comprendre comment il fonctionne. Car non, un agent immobilier n’est pas neutre. Et ce n’est pas un défaut : c’est ce qui lui permet d’être efficace.

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Une estimation n’est jamais neutre, c’est un cap

Fixer un prix, ce n’est pas seulement regarder le marché. C’est choisir une trajectoire : vendre vite, maximiser, tester. Deux agents peuvent proposer deux prix différents… et avoir toutes les deux raisons. Simplement, ils ne jouent pas la même stratégie.

La commission et les primes : une logique d’engagement

Le modèle est connu : une rémunération à la commission, parfois complétée par des objectifs internes. Ce système a une conséquence simple : l’agent est incité à faire aboutir la vente. Dans la grande majorité des cas, cela crée de l’implication, de la réactivité, une vraie capacité à débloquer les situations. Mais cela suppose une chose essentielle : aligner dès le départ la stratégie entre le vendeur et son agent.

Derrière chaque visite, une mécanique précise

Rien n’est laissé au hasard : La mise en valeur, le timing, le discours. Un bon agent ne “montre” pas un bien. Il en révèle la valeur.

Gérer la demande, ce n’est pas manipuler, c’est structurer

Créer de l’intérêt, organiser les visites, qualifier les acquéreurs : ce sont des techniques professionnelles. Elles permettent surtout d’éviter des négociations interminables, des acheteurs peu fiables, des ventes qui échouent

Le rôle clé de la sélection des acheteurs

Le meilleur prix n’est pas toujours la meilleure offre. Un agent expérimenté privilégiera souvent financement solide, un calendrier clair, un acquéreur fiable. Parce que dans l’immobilier, une vente sécurisée vaut souvent plus qu’une promesse incertaine.

Ce que cela change pour les particuliers

Choisir un agent immobilier, ce n’est pas une formalité. C’est un choix stratégique. Vous choisissez une manière de positionner votre bien, une façon de négocier, un rythme de vente, un niveau d’accompagnement.

Je suis convaincu d’une chose : la clé n’est pas de contourner les agents, mais de mieux les comprendre.

Le marché immobilier n’est pas neutre. Il repose sur des équilibres, des incitations, des savoir-faire. Et plus ces mécanismes sont visibles, plus les particuliers peuvent faire des choix éclairés. Un bon agent immobilier ne se subit pas. Il se choisit.

Et c’est souvent ce choix, bien plus que le marché lui-même, qui fait la différence entre une transaction réussie et une expérience décevante.

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