Mandataires immobiliers : « On fait partie des rares réseaux qui rémunèrent jusqu’à 100% », Arthur Rollin (Casavo)

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Arthur Rollin, DG de Casavo, dévoile les ambitions de croissance du réseau, son modèle d’accompagnement et une rémunération pouvant grimper à 100%.

Casavo mise sur la tech et la formation pour se démarquer dans le monde des réseaux de mandataires immobiliers. Dans Mon Podcast Immo, Arthur Rollin dévoile la stratégie du groupe, ses ambitions de croissance et son modèle de rémunération attractif.

Newsletter MySweetimmo

Un réseau immobilier tech, centré sur l’humain

Casavo, c’est un réseau de mandataires immobiliers nouvelle génération, bâti sur une conviction forte : la technologie doit servir l’humain. « On a développé toute une suite d’outils pour mettre à disposition de nos mandataires, ce qui nous permet aujourd’hui d’offrir un service de grande qualité pour nos clients acheteurs comme vendeurs », explique Arthur Rollin, directeur général de Casavo, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Le réseau, qui compte actuellement 160 mandataires répartis en France, met en avant des outils innovants : automatisations pour améliorer la productivité des agents, visite virtuelle, home staging boosté par l’IA, et forte visibilité sur les portails d’annonces. L’objectif est clair : optimiser les ventes, pour le client comme pour l’agent.

Un développement maîtrisé et sélectif

Casavo ne mise pas sur une croissance tous azimuts. « On se focalise sur la qualité. On cherche surtout des personnes avec de l’expérience », insiste Arthur Rollin. Objectif affiché : 170 agents d’ici fin 2025, et 50 recrutements supplémentaires pour 2026.

Le modèle repose notamment sur les « city managers » : des mandataires expérimentés qui ouvrent leur propre ville, accompagnés par l’équipe Casavo pour constituer leur propre groupe. Un dispositif qui séduit des profils seniors. « On est sur des professionnels avec une petite dizaine d’années d’expérience », précise Rollin.

Un accompagnement structuré pour chaque profil

Chez Casavo, l’intégration d’un nouvel agent se fait avec méthode. Dès son arrivée, le mandataire est suivi par un activation manager pendant quatre mois, avec des modules pratiques et théoriques. Il bénéficie aussi du soutien d’un directeur de territoire.

La formation est ajustée selon l’expérience. « Si vous êtes complètement nouveau, on vous accompagne de A à Z. Si vous venez avec un bagage, on adapte », détaille le directeur général.

Une rémunération qui peut grimper à 100%

Sur le plan financier, Casavo se démarque. « On fait partie des rares réseaux qui rémunèrent jusqu’à 100% », souligne Arthur Rollin. Le réseau est gratuit pour les mandataires, avec une commission qui évolue en fonction du chiffre d’affaires. Un agent débutant démarre à 50%, mais peut atteindre 100% au-delà de 150 000 € de chiffre d’affaires annuel, dès lors que ses ventes dépassent un seuil de 60 000 €.

Une politique qui vise à récompenser la performance, sans imposer de frais fixes. « On ne souhaite pas que nos mandataires payent pour payer », conclut Arthur Rollin.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Arthur Rollin sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements