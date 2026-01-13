Vague de froid : Comment protéger vos canalisations et votre logement

Plusieurs régions de France ont été touchées par des chutes de neige et des températures exceptionnellement basses. Des conditions extrêmes qui favorisent le gel des canalisations et peuvent entraîner des réparations particulièrement coûteuses. Découvrez les astuces pour éviter les dégâts liés au froid.

La vague de froid qui frappe la France en ce début d’année s’accompagne de températures négatives persistantes dans de nombreuses régions. Au-delà du charme des paysages givrés, le froid intense met nos habitations à rude épreuve.



Chaudières qui rendent l’âme, canalisations qui gèlent, infiltrations d’air glacial… Mieux vaut anticiper – ou réagir vite – pour éviter des réparations qui plombent le budget et des galères qu’on préférerait s’épargner. il y a quelques astuces pour protéger efficacement votre maison contre les rigueurs de l’hiver.

« Quand le gel s’installe plusieurs jours d’affilée comme actuellement, les dégâts peuvent vite s’accumuler. L’idéal reste de s’y préparer en amont, mais certaines actions simples marchent même en dernière minute pour limiter la casse, souligne Jeremy Dague, expert bâtiment de Travaux.com. Les canalisations gelées, par exemple, peuvent provoquer des fuites ou des ruptures bien après le redoux. Avec quelques gestes accessibles à tous, on traverse l’hiver plus tranquillement.»

Les astuces pour éviter les dégâts liés au froid

Protégez vos robinets extérieurs

Les robinets extérieurs exposés au gel exercent une pression supplémentaire sur les canalisations intérieures. Déconnectez vos tuyaux d’arrosage et installez une housse isolante (environ 15 € dans les magasins de bricolage).

Mieux encore : installez une vanne d’arrêt en amont et ouvrez le robinet extérieur pour le purger avant les périodes de gel prolongé, afin d’éviter toute surpression ou éclatement lors du dégel.

Localisez votre robinet d’arrêt et coupez l’eau en cas d’absence

Savoir où il se trouve peut vous sauver la mise. Si vous partez plusieurs jours pendant cette vague de froid, coupez l’eau à la source : vous réduirez drastiquement les risques de fuites et de dégâts.

Entretenez votre chaudière

Une panne de chauffage en plein hiver, c’est le cauchemar. L’entretien annuel est obligatoire et prévient les défaillances. Quand le gel s’installe, une chaudière à l’arrêt expose vos canalisations à l’éclatement.

Ne coupez jamais complètement le chauffage

Pour limiter les risques liés au gel, gardez une température entre 12 et 15°C minimum, même en votre absence. Si vous n’avez pas de thermostat, programmez votre chaudière pour qu’elle chauffe quelques heures par jour (sauf installations électriques individuelles).

Bouchez les entrées d’air froid avec des solutions simples

Les courants d’air amplifient la sensation de froid et la perte de chaleur. Installer des boudins de porte, joints d’étanchéité pour portes et fenêtres ou rideaux épais sont des solutions simples, rapides et peu coûteuses pour conserver la chaleur et soulager votre système de chauffage. À défaut, une serviette roulée ou un plaid placé au bas des portes peut déjà limiter efficacement les pertes de chaleur.

Utilisez des équipements connectés si possible

Les thermostats intelligents permettent de piloter la température de votre logement à distance et de l’adapter en fonction des prévisions météo. Certains équipements récents (pompes à chaleur, chaudières modernes), offrent aussi des solutions de pilotage à distance depuis votre smartphone.

Isolez et faites circuler la chaleur

L’isolation des zones froides (murs extérieurs, combles, menuiseries, canalisations visibles) reste votre meilleure arme contre le gel. Dans l’immédiat, ouvrez les portes intérieures pour diffuser l’air chaud, y compris les placards où passent des tuyaux.



Si certaines canalisations sont situées contre des murs froids ou dans un garage, les entourer provisoirement de mousse isolante, de carton épais ou même de chiffons peut limiter le risque de gel.

Les bons réflexes en 30 minutes chrono

Gel intense et prolongé annoncé ? Laissez couler un très léger filet d’eau uniquement sur les robinets les plus exposés, et de façon très ponctuelle pour limiter le gaspillage.

Fermez les volets et les rideaux dès la tombée de la nuit. Cela limite les pertes de chaleur.

Vérifiez vos bouches de ventilation : elles doivent rester libres pour évacuer l’humidité et éviter la condensation. Ne les obstruez jamais avec des meubles ou objets.

Repérez les canalisations situées dans les zones non chauffées (cave, garage, vide sanitaire) et limitez leur exposition au froid en faisant circuler la chaleur ou en ajoutant une isolation provisoire

