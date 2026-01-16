Bilan immobilier 2025 : Pour les notaires, le marché s’est stabilisé sans vraiment redémarrer

Prix quasi stables, taux autour de 3 % et crédit plus accessible : en 2025, le marché immobilier français s’est stabilisé sans véritable redémarrage, selon l’analyse annuelle d’Immonot.

Après une année 2024 marquée par une chute brutale de l’activité, le marché immobilier français a trouvé un point d’équilibre en 2025. Selon le bilan annuel d’Immonot, les prix et les taux se sont stabilisés, sans provoquer un véritable retour des acheteurs.

Newsletter MySweetimmo

Début 2025 : des conditions plus favorables, mais une reprise fragile

Les premiers mois de 2025 ont redonné de l’air au marché immobilier. Entre janvier et mars, les taux de crédit immobilier sont redevenus négociables autour de 3 % sur 15 ans. Cette détente, combinée à la baisse des prix observée en 2024, a amélioré le pouvoir d’achat immobilier.

Les notaires interrogés par Immonot ont alors constaté une nette accélération de l’activité. Le nombre de dossiers progresse de 29 % en février, puis de 44 % en avril. Pour la première fois depuis plusieurs trimestres, un redressement semblait possible.

Cette reprise reposait aussi sur un facteur clé : l’épargne. Avec un taux d’épargne proche de 20 %, l’un des plus élevés d’Europe, de nombreux ménages disposaient des moyens financiers pour concrétiser un projet immobilier.

À lire aussi Immobilier : Pourquoi 2026 démarre sous de meilleurs auspices

Été 2025 : le retour brutal de l’attentisme

Cette dynamique n’a pas résisté à l’été. En juillet 2025, le marché marque un net coup d’arrêt. La part des notaires pessimistes grimpe de 15,8 % à 43,8 %, tandis que celle des optimistes chute à 3,1 %.

Le nombre de ventes recule, les prix moyens baissent légèrement et les délais de vente s’allongent. Même les propriétaires, jusque-là en position favorable, adoptent une posture attentiste. Beaucoup préfèrent attendre un contexte plus lisible avant de vendre.

Cette pause estivale surprend d’autant plus que les conditions de crédit restent favorables. Elle confirme que l’accès au financement ne suffit plus, à lui seul, à déclencher une décision d’achat.

À lire aussi Immobilier : La reprise se confirme, mais la FNAIM craint un essoufflement

Prix et ventes : un marché stabilisé, sans véritable rebond

À la rentrée, l’activité repart timidement. Certains notaires observent un regain de signatures fin août. «Les trois dernières semaines d’août ont été folles en nombre de promesses de vente », témoigne Thomas Lacourt, notaire à Quimper.

La part des notaires optimistes remonte alors de 3 % à 23 %, tandis que l’attentisme recule. Cette reprise reste toutefois fragile et s’essouffle dès le mois de décembre, dans un climat marqué par le blocage budgétaire et les tensions géopolitiques.

Sur l’ensemble de l’année, les prix des logements anciens évoluent très peu. Après une hausse de 1,1 % au premier trimestre et une baisse de 0,6 % au second, l’évolution annuelle est quasi nulle. Pour Immonot, le marché a atteint un point d’équilibre : seuls les ménages disposant d’une capacité d’emprunt suffisante parviennent à concrétiser un achat.

Pourquoi les notaires conseillent toujours de vendre avant d’acheter

Face à cette instabilité, les notaires ont délivré un conseil constant tout au long de l’année 2025. Pour les logements, entre 87 % et 94 % d’entre eux recommandent de vendre avant d’acheter. Cette stratégie permet d’éviter le risque d’un double crédit et de se protéger contre d’éventuelles variations de prix.

Pour les terrains constructibles, les avis sont plus partagés. Les projets s’inscrivent sur un temps plus long et dépendent fortement des évolutions législatives à venir, notamment en matière d’urbanisme.

Selon François-Xavier Duny, PDG du Groupe Notariat Services, « le marché immobilier vit une période complexe ». Les notaires restent néanmoins confiants pour 2026, à condition que le contexte économique et politique gagne en lisibilité. Budget, règles d’urbanisme et stabilité macroéconomique pourraient alors jouer un rôle de déclencheur.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements