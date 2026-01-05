Bilan immobilier 2025 (SAFTI) : Reprise des ventes, prix stabilisés et retour des primo-accédants, le marché s’éclaircit
Après deux années de ralentissement, SAFTI note un redémarrage net du marché immobilier en 2025. Projets relancés, prix stabilisés et retour des ménages, notamment des primo-accédants, relancent un marché de l’ancien redevenu avant tout résidentiel.
Après deux années marquées par l’attentisme, la renonciation ou la mise en pause de nombreux projets, les Français sont de retour sur le marché immobilier de l’ancien.
Des couples qui hésitaient encore en 2024, des familles qui repoussaient leur déménagement, des primo-accédants qui ne trouvaient plus leur place…, 2025 marque une rupture : les projets reprennent, partout en France. Cette dynamique est largement confirmée sur le terrain par les 6 000 conseillers immobiliers SAFTI, qui accompagnent des milliers de familles au quotidien.
L’essentiel
- Retour marqué des primo-accédants, avec un accès au crédit facilité.
- Secundo-accédants moteurs, à la recherche de plus d’espace et de qualité de vie.
- Projets plus réfléchis, priorités mieux définies.
- Forte hausse des ventes en 2025
- Marge de négociation nationale en baisse : –9 %
- Performances solides de SAFTI en 2025
Les Français reprennent la main sur leurs projets de vie
Selon les Notaires de France, 940 000 ventes devraient être enregistrées en 2025, soit +11 % sur un an, un signal clair de reprise du marché de l’ancien.
Après un cycle d’incertitudes et de tensions sur les taux, les ménages ont retrouvé de la lisibilité : des taux stabilisés autour de 3 %, des prix plus réalistes, des marges de négociation mieux calibrées…
Résultat : les primo-accédants reviennent, même avec des budgets serrés, mais une vision plus claire de leurs priorités. Les secundo-accédants restent moteurs, cherchant davantage d’espace, un extérieur, un environnement adapté aux rythmes familiaux.
« J’ai réellement constaté un retour des primo-accédants, pour lesquels l’accès au crédit a été facilité par les banques. Ils ont une idée bien précise de ce qu’ils veulent et certaines visites se transforment assez immédiatement en offres», souligne Sonia Bossu, conseillère SAFTI dans les Hauts-de-France.
Dans cette reprise, les investisseurs sont quasi absents – un fait inédit. Selon la Banque de France, les crédits destinés à l’investissement locatif ont plongé de -40 % entre 2022 et 2024. Un retrait massif qui laisse la place à un marché redevenu résidentiel, centré sur les besoins des ménages.
« En 2025, l’immobilier est redevenu résidentiel avant tout, guidé par les besoins de vie et non par la logique de rendement», confirme Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur de SAFTI.
Les régions où les ventes repartent le plus vite selon SAFTI En 2025, plusieurs territoires connaissent un véritable rebond du nombre de ventes, porté par la demande locale :
- Hauts-de-France : +45% de ventes en un an
- Ile-de-France : +29%
- Grand Est
- et Nouvelle-Aquitaine : +28%.
Dans les Hauts-de-France, par exemple, l’activité est stimulée par +18 % de nouveaux mandats signés en 2025 – preuve d’un marché à la fois dynamique et réaliste.
Un marché immobilier plus réaliste : prix stabilisés, négociation en baisse
2025 est aussi l’année d’un réalignement sain entre vendeurs et acheteurs.
Au niveau national :
- −9 % de marge de négociation en moyenne
- Prix plus cohérents, vendeurs plus ouverts à l’ajustement
Chez SAFTI, les chiffres confirment cette tendance :
- Décote moyenne maîtrisée : −4,5 %
- Prix moyen de vente stabilisé à 208 600 €
- Délai entre mandat
- et compromis stable à 3,6 mois, signe d’un marché plus efficace, pas plus spéculatif.
« De manière générale, les vendeurs ont été plus ouverts aux conseils d’ajustement de prix, conscients qu’une première estimation au bon prix facilite et accélère le process de vente», confirme Sonia Bossu.
Les preuves du terrain : une année forte en volumes et en projets pour SAFTI 28 000 ventes réalisées en 2025 (+25 %) 95 000 mandats signés (+14 %) 72 % des transactions concernent des maisons, plébiscitées par les familles Un chiffre d’affaires record de 225 M€, également en croissance de 25 %
« 2025 a été l’année où les Français ont recommencé à avancer. 2026 sera l’année où ils voudront avancer mieux », ajoute et conclut Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur de SAFTI.
Un marché enfin à hauteur des besoins des Français
Plus lisible, plus réaliste, plus résidentiel : l’immobilier 2025 remet les ménages au centre du jeu, après plusieurs années de tensions et d’attentisme. Une tendance forte qui ouvre la voie à une année 2026 placée sous le signe de la projection et de la confiance retrouvée du côté des acquéreurs.