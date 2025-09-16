Immobilier : Guy Hoquet l’Immobilier récompensé aux European Franchise Awards 2025

Cette distinction salue l’engagement d’un dirigeant à la vision claire, Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier, qui a su transformer un réseau trentenaire en une franchise moderne où la considération, la formation et l’innovation sont au cœur de la stratégie.

Guy Hoquet l’Immobilier a été récompensé par l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie de la franchise à l’échelle européenne : le Prix Spécial du Jury, dans la catégorie « Franchiseur de l’année 2025 », décerné par la Fédération Européenne de la Franchise (EFF).

Stéphane Fritz porte une une vision qui accélère la réussite des franchisés et des collaborateurs

Ce prix européen récompense un parcours hors norme : celui d’un leader, Stéphane Fritz, président du réseau, qui fait de la franchise un levier d’ascension sociale et de Guy Hoquet l’Immobilier une véritable école de la réussite entrepreneuriale.

Depuis sa nomination en 2020, Stéphane Fritz insuffle une nouvelle énergie au réseau, en plaçant la formation continue, l’innovation et l’humain au cœur de son modèle. Un pari gagnant, qui porte ses fruits : un turn-over divisé par deux, une hausse durable des performances en agence, et une marque employeur renforcée, désormais reconnue comme une référence en France comme en Europe.

« Cette reconnaissance européenne est celle de tout le réseau. Je crois fortement dans la force de l’intelligence collective, la puissance de la formation et le leadership partagé. Être franchiseur aujourd’hui, c’est avant tout être catalyseur de réussite pour les franchisés de la marque et leurs collaborateurs», souligne Stéphane Fritz.

Guy Hoquet l’Immobilier : un modèle performant et profondément humain

Ancien sous-officier de la Légion étrangère, Stéphane Fritz incarne une vision de la franchise où l’engagement et la transmission sont les maîtres mots. Et il n’hésite pas à bousculer les conventions pour proposer une vision de la franchise plus ouverte, plus équitable et plus ambitieuse.

Dernier exemple en date : la création de la GH Business School, une école diplômante inédite, ouverte à toutes les personnes désireuses de s’investir dans l’immobilier, quels que soient leurs profil, leurs parcours ou leurs expériences. Un outil stratégique qui symbolise la volonté du réseau de démocratiser l’accès à la formation de qualité, tout en préparant la prochaine génération de professionnels de l’immobilier.

Par cette approche inclusive, innovante et résolument tournée vers l’avenir, Guy Hoquet l’Immobilier démontre qu’un modèle performant peut aussi être profondément humain.

« La franchise de demain ne se contente pas de faire réussir. Elle joue un rôle sociétal majeur pour la réussite de toutes celles et ceux qui souhaitent entreprendre », conclut le dirigeant.

