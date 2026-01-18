A vendre à Paris 6e : Magnifique appartement à Saint-Germain-des-Prés

Cet appartement de 4 pièces et 3 chambres, situé au cœur du très élégant Saint-Germain-des-Prés, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’exception de 146,26 m² est situé au troisième étage avec ascenseur d’une charmante copropriété, au cœur du très élégant Saint-Germain-des-Prés, à quelques pas de l’Odéon.

Un appartement élégant

Intégralement repensé et rénové, avec climatisation, cet appartement séduit par son atmosphère raffinée et son plan équilibré.

L’entrée, sobre et élégante, s’ouvre sur une grande pièce de réception en angle, baignée de lumière. La cuisine, subtilement intégrée, a été pensée comme un véritable espace de vie, accompagnant harmonieusement l’ensemble.

Une adresse emblématique

La partie nuit offre trois belles chambres, une salle de bains ainsi qu’une salle d’eau délicatement aménagée. L’appartement bénéficie d’un calme absolu, rare pour cette adresse emblématique.

Le prix : 4 200 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varennes

