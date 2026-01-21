« Si vous aimez les gens, vous avez presque tout d’un conseiller immobilier », Gabriel Pacheco (Safti)

Gabriel Pacheco, cofondateur de SAFTI, explique au micro de Mon Podcast Immo pourquoi l’humain est aujourd’hui la clé de réussite dans l’immobilier — et dans sa stratégie de recrutement.

Gabriel Pacheco est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, le CEO et cofondateur du réseau immobilier SAFTI revient sur une année record et sur la nouvelle campagne de recrutement du groupe, fondée sur une idée simple mais puissante : remettre l’humain au cœur du métier.

Et si aimer les gens suffisait pour réussir dans l’immobilier ? C’est le message fort de la nouvelle campagne SAFTI, visible dans toute la France : « Si vous aimez les gens, vous avez presque tout d’un conseiller immobilier. Le reste, ne vous inquiétez pas, on vous l’apprendra. »

Une conviction ancrée dans la culture du réseau. Ce qu’on cherche avant tout, ce n’est pas un CV, c’est une personnalité. L’humain avant le diplôme, c’est notre philosophie. », rappelle Gabriel Pacheco.

Un métier d’écoute et de proximité

Avec 225 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, soit +25 % sur un marché en légère reprise, SAFTI affiche une performance exceptionnelle. Ce succès, le réseau l’attribue à son approche centrée sur les valeurs humaines. « Ceux qui réussissent chez nous, ce sont ceux qui aiment rendre service, qui ont une vraie capacité d’écoute et de bienveillance », explique Gabriel Pacheco.

Loin des clichés du commercial pur et dur, SAFTI séduit des profils très variés : enseignants, agriculteurs, restaurateurs… « Parmi nos 50 meilleurs conseillers, 96 % ne venaient pas de l’immobilier », souligne-t-il.

Un modèle accessible et transparent

SAFTI propose un accompagnement complet aux nouveaux conseillers : parcours d’intégration, coaching terrain, 150 000 heures de formation… « On fait tout pour que nos conseillers réussissent, mais on ne peut pas leur apprendre à aimer les gens. »

Côté modèle économique, le réseau reste accessible : 99 € d’abonnement mensuel les trois premiers mois, puis 159 €, avec une rétrocession de 70 % à 100 % du chiffre d’affaires réalisé. « L’immobilier reste un métier exigeant, mais notre rôle, c’est de créer les conditions du succès », conclut Gabriel Pacheco.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Gabriel Pacheco (Safti) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

