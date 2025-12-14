Réseau immobilier : « Ce qu’on veut, c’est que les gens soient heureux chez Safti », Gabriel Pacheco

Gabriel Pacheco, CEO de Safti, était au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Au RENT, il détaille la recette du réseau pour surperformer un marché immobilier en reprise.

Invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian, Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur de Safti, dresse le bilan du RENT 2025 et dévoile ses ambitions. Avec 27 000 transactions attendues, le réseau entend surperformer un marché en reprise. L’humain et la tech sont au cœur de sa stratégie.

Alors que le salon RENT touche à sa fin, Gabriel Pacheco affiche le sourire. Le cofondateur et CEO de Safti a profité de l’événement pour réaffirmer les valeurs du réseau : convivialité, proximité… et ambition. « Ce qu’on veut, c’est que les gens soient heureux chez Safti », insiste-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Une ligne directrice assumée, qui semble porter ses fruits.

Newsletter MySweetimmo

Une croissance bien au-dessus du marché

Alors que le marché immobilier reprend timidement des couleurs, Safti annonce une progression impressionnante. Pour 2025, le réseau table sur 27 000 transactions et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, soit une croissance de 22 % — bien au-delà des 8 à 9 % estimés pour l’ensemble du marché.

« On va fêter nos 15 ans avec 2 500 personnes à Dantes, et on n’a jamais été aussi en forme », confie Gabriel Pacheco. Avec près de 6 000 conseillers indépendants en France, Safti continue d’élargir son empreinte. Et ce succès, selon son cofondateur, repose avant tout sur un socle humain : bienveillance, accompagnement, culture d’entreprise.

La recette Safti : humain, formation et outils tech

« L’humain, ce n’est pas une stratégie, c’est ce qu’on est », affirme Gabriel Pacheco. Mais l’accompagnement ne suffit pas : pour performer, encore faut-il être bien équipé. Safti mise aussi sur la formation continue — 150 000 heures par an, soit près de 30 heures par conseiller — et sur des outils digitaux à la pointe.

Le siège toulousain du réseau emploie 60 ingénieurs, mobilisés sur les outils numériques et l’intelligence artificielle. « L’IA est dans la poche de nos conseillers en permanence », assure le dirigeant. ChatGPT est notamment utilisé comme assistant commercial et administratif, pour optimiser les comptes rendus de visite ou améliorer la réactivité.

Une stratégie d’image offensive

Autre levier de croissance : la notoriété. « On est le réseau numéro un en notoriété chez les indépendants », revendique Gabriel Pacheco. Une visibilité portée par des campagnes de communication percutantes… et parfois taquines : « On chatouille un peu tout le monde, on est joueurs chez Safti », sourit-il.

Pour 2026, Safti entend continuer sur sa lancée. Nouvelles campagnes d’image, innovations technologiques, développement du réseau : la feuille de route est claire. Le RENT a permis de l’annoncer haut et fort, dans une ambiance festive et conviviale, à l’image de l’esprit Safti.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Gabriel Pacheco sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements