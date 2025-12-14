Réseau immobilier : « Ce qu’on veut, c’est que les gens soient heureux chez Safti », Gabriel Pacheco
Gabriel Pacheco, CEO de Safti, était au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Au RENT, il détaille la recette du réseau pour surperformer un marché immobilier en reprise.
Invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian, Gabriel Pacheco, CEO et cofondateur de Safti, dresse le bilan du RENT 2025 et dévoile ses ambitions. Avec 27 000 transactions attendues, le réseau entend surperformer un marché en reprise. L’humain et la tech sont au cœur de sa stratégie.
Alors que le salon RENT touche à sa fin, Gabriel Pacheco affiche le sourire. Le cofondateur et CEO de Safti a profité de l’événement pour réaffirmer les valeurs du réseau : convivialité, proximité… et ambition. « Ce qu’on veut, c’est que les gens soient heureux chez Safti », insiste-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Une ligne directrice assumée, qui semble porter ses fruits.
Une croissance bien au-dessus du marché
Alors que le marché immobilier reprend timidement des couleurs, Safti annonce une progression impressionnante. Pour 2025, le réseau table sur 27 000 transactions et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, soit une croissance de 22 % — bien au-delà des 8 à 9 % estimés pour l’ensemble du marché.
« On va fêter nos 15 ans avec 2 500 personnes à Dantes, et on n’a jamais été aussi en forme », confie Gabriel Pacheco. Avec près de 6 000 conseillers indépendants en France, Safti continue d’élargir son empreinte. Et ce succès, selon son cofondateur, repose avant tout sur un socle humain : bienveillance, accompagnement, culture d’entreprise.
La recette Safti : humain, formation et outils tech
« L’humain, ce n’est pas une stratégie, c’est ce qu’on est », affirme Gabriel Pacheco. Mais l’accompagnement ne suffit pas : pour performer, encore faut-il être bien équipé. Safti mise aussi sur la formation continue — 150 000 heures par an, soit près de 30 heures par conseiller — et sur des outils digitaux à la pointe.
Le siège toulousain du réseau emploie 60 ingénieurs, mobilisés sur les outils numériques et l’intelligence artificielle. « L’IA est dans la poche de nos conseillers en permanence », assure le dirigeant. ChatGPT est notamment utilisé comme assistant commercial et administratif, pour optimiser les comptes rendus de visite ou améliorer la réactivité.
Une stratégie d’image offensive
Autre levier de croissance : la notoriété. « On est le réseau numéro un en notoriété chez les indépendants », revendique Gabriel Pacheco. Une visibilité portée par des campagnes de communication percutantes… et parfois taquines : « On chatouille un peu tout le monde, on est joueurs chez Safti », sourit-il.
Pour 2026, Safti entend continuer sur sa lancée. Nouvelles campagnes d’image, innovations technologiques, développement du réseau : la feuille de route est claire. Le RENT a permis de l’annoncer haut et fort, dans une ambiance festive et conviviale, à l’image de l’esprit Safti.
Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Gabriel Pacheco sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.