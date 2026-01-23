Professionnels de l’immobilier : « Un business club pour prolonger l’énergie de RENT toute l’année », Stéphane Scarella

Au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, présente le RENT Business Club, un nouveau format pour prolonger le business immobilier toute l’année.

Stéphane Scarella est l’invité de ce nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, directeur du salon RENT, il présente un nouveau projet pensé pour les professionnels de l’immobilier et de la PropTech : le RENT Business Club.

Comment prolonger l’énergie, les rencontres et le business générés chaque année par le salon RENT ? Comment éviter que l’effervescence de novembre ne retombe aussitôt les portes refermées ? La question est directe. La réponse l’est tout autant. « Il fallait créer un fil rouge, permettre à la communauté RENT de se retrouver, d’échanger et de faire du business tout au long de l’année », explique Stéphane Scarella.

Prolonger l’expérience RENT au-delà du salon

Le RENT Business Club n’est pas un club fermé de plus. Pas de cotisation annuelle. Pas de ticket d’entrée. « Vous payez ce que vous consommez », résume son directeur. Une logique volontairement simple, pensée pour répondre aux besoins concrets des entreprises, à différents niveaux de décision.

Le dispositif repose sur quatre piliers complémentaires. D’abord, le networking, revisité à la sauce RENT. Avec le RENT Paddle Tour, une session par mois pour se rencontrer autrement. Le RENT Paddle Tour se tient une fois par mois, le vendredi matin, et doit lancer dès janvier une série de rendez-vous réguliers entre professionnels. « Le paddle permet de créer du lien, de mélanger les profils et de rester très business », souligne Stéphane Scarella.

Deuxième pilier : les dîners du club, organisés à Paris et en région. Des formats C-level dans des lieux choisis, avec des intervenants et des temps d’échange pensés pour inspirer. « On y mettra notre secret sauce RENT », promet-il.

Un club ouvert, pensé pour le business immobilier

Troisième axe : les deal flow sessions. Des pitchs inversés, construits à partir des besoins exprimés par les membres. « On part d’un sujet précis et on fait venir les bonnes solutions », détaille-t-il.

Enfin, le quatrième pilier assume l’ADN international de RENT avec des RENT Expéditions, notamment en Chine. « Beaucoup d’innovations, notamment en intelligence artificielle, viennent de là-bas. Il faut aller voir, comprendre, ressentir », insiste Stéphane Scarella.

Un club ouvert, sans engagement, pensé pour créer des rencontres utiles. « Des rencontres sincères, transparentes, qui débouchent sur du concret », conclut-il.

Pour comprendre comment le RENT Business Club entend transformer le networking immobilier, écoutez cet épisode de Mon Podcast Immo avec Stéphane Scarella (RENT) sur MySweetImmo et sur toutes les plateformes.

