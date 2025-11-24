Immobilier : « ORPI redonne la liberté aux vendeurs », Guillaume Martinaud

Invité Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian, Guillaume Martinaud, président d’ORPI présente son nouveau mandat exclusif sans engagement pensé pour redonner confiance et liberté aux vendeurs.

Invité de Mon Podcast Immo, Guillaume Martinaud (président du conseil de gérance d’Orpi) explique pourquoi son réseau généralise le mandat exclusif sans engagement. Une petite révolution pour les vendeurs, mais aussi un aiguillon pour les professionnels.

Faut-il encore « enfermer » les vendeurs pour sécuriser une vente ? Orpi répond non, en supprimant purement et simplement la clause d’engagement de trois mois dans ses mandats exclusifs. Cette décision radicale annoncée au réseau début novembre deviendra la norme au 1er janvier 2026. « On redonne la liberté aux vendeurs, à nous de faire nos preuves », affirme Guillaume Martinaud, au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian.

Un mandat exclusif… sans contrainte

Le nouveau mandat, baptisé Orpi Max, reprend tous les codes du mandat exclusif : services premium, diffusion maximale, géolocalisation, fichier commun… mais sans la durée minimale imposée. Seule condition légale : un délai de rétractation de 15 jours. Passé ce délai, le vendeur peut résilier à tout moment. « Le but n’est pas de dévaloriser le mandat, mais d’aligner l’immobilier avec l’air du temps, où la liberté prime sur la contrainte », souligne Guillaume Martinaud.

Qualité de service et pression saine

Derrière ce virage, une ambition claire : faire monter en gamme les pratiques. « Si le service n’est pas là, le client s’en va. C’est une pression saine pour nos conseillers », assume le président d’Orpi. L’idée : professionnaliser davantage les équipes, refuser les mandats irréalistes et recentrer la relation client sur la performance réelle. « Accepter un bien surévalué pour flatter l’ego du vendeur, c’est l’assurance de l’échec », prévient-il.

Un levier pour booster les exclusivités

Actuellement, 54 % des mandats signés chez Orpi sont exclusifs. Objectif : franchir la barre des 70 % en 2026. Et ça démarre fort : +2,5 % d’exclus en une semaine depuis le lancement du mandat Orpi Max. « Le mandat simple aura de moins en moins d’intérêt. Cette liberté nouvelle peut devenir un standard de marché », anticipe Guillaume Martinaud.

Une coopérative à l’offensive

Orpi entend ainsi réaffirmer son ADN de réseau coopératif innovant. Signature électronique en 2015, fichier commun, désormais mandat sans engagement… et demain, un guichet unique pour élargir l’offre de services (gestion, financement, assurance). « On veut devenir le réseau de référence non par la taille, mais par la qualité du service », conclut Guillaume Martinaud.



Écoutez l’épisode complet de Mon Podcast Immo avec Guillaume Martinaud (Orpi) dès maintenant sur votre plateforme préférée.

