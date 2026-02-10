Petites annonces : Le catalogue leboncoin désormais accessible en conversant directement avec ChatGPT
Grâce à une application intégrée à ChatGPT, leboncoin permet d’accéder à ses 89 millions d’annonces via l’IA, en formulant simplement sa recherche par la conversation.
- leboncoin permet désormais d’accéder à ses 89 millions d’annonces directement dans ChatGPT, grâce à une application reposant sur une recherche conversationnelle en langage naturel.
- Les recherches sur leboncoin peuvent être formulées à l’écrit ou à la voix, sans catégories ni filtres techniques, ChatGPT se chargeant d’interroger l’ensemble du catalogue.
- leboncoin fait partie des premiers acteurs français à proposer une application dans ChatGPT
Chercher un logement, un meuble ou un équipement du quotidien sur leboncoin sans filtres ni mots-clés, simplement en décrivant son besoin, c’est désormais possible. Le site de petites annonces lance une application intégrée à ChatGPT, qui permet d’accéder directement à l’ensemble de ses annonces par la conversation.
Une nouvelle porte d’entrée pour chercher sur leboncoin
Jusqu’à présent, utiliser leboncoin supposait de naviguer entre des catégories (immobilier, location, maison…) , de choisir des mots-clés précis et d’affiner les résultats à l’aide de filtres. Une mécanique efficace pour les utilisateurs réguliers, mais parfois complexe pour les particuliers qui ne maîtrisent pas les codes de la plateforme.
Avec son application intégrée à ChatGPT, leboncoin propose une autre manière d’accéder à son catalogue. L’utilisateur peut désormais décrire librement ce qu’il recherche, en langage naturel, à l’écrit ou à la voix. ChatGPT se charge alors d’explorer automatiquement les annonces disponibles afin de proposer des résultats contextualisés et personnalisés.
« La disponibilité de l’app dans ChatGPT marque une étape importante pour leboncoin. C’est l’une des premières fois que nous ouvrons notre catalogue aussi largement à un acteur externe, et cela nous permet d’imaginer de nouveaux usages », déclare Julien Jouhault, CTO de leboncoin.
Immobilier : chercher un logement en décrivant simplement son besoin
Cette recherche par la conversation s’applique pleinement à l’immobilier, l’un des marchés historiques de leboncoin. Plutôt que de sélectionner une typologie de bien, une surface ou une liste de critères, l’utilisateur peut exprimer une intention globale, comme « propose moi un appartement adapté à une famille avec deux enfants » ou « trouve moi une location proche des transports ».
Grâce aux capacités de compréhension et de contextualisation de ChatGPT, la recherche est orientée vers les annonces les plus pertinentes parmi des dizaines de millions d’offres. L’objectif est de réduire le temps passé à affiner les critères et de faciliter l’accès aux annonces, notamment pour les particuliers peu familiers des filtres immobiliers.
Meubles et électroménager : simplifier la recherche d’équipement du logement
Le même principe vaut pour l’équipement du logement, qu’il s’agisse de meubles ou d’électroménager. Sur ces catégories, la profusion d’offres peut rendre la recherche fastidieuse, surtout lorsqu’on ne connaît pas précisément les termes à utiliser.
En formulant une demande en langage courant, l’utilisateur délègue à ChatGPT l’exploration du catalogue. La conversation permet d’orienter progressivement la recherche, en affinant les propositions au fil des échanges, sans avoir à reprendre manuellement les filtres.
Selon leboncoin, cette approche doit permettre de trouver plus rapidement une annonce adaptée à ses besoins du quotidien.
Une expérimentation inscrite dans la stratégie IA du boncoin
Cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’investissement de long terme dans l’intelligence artificielle. Le boncoin indique utiliser ces technologies depuis plus de dix ans et déployer déjà plus de 100 fonctionnalités basées sur l’IA afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
« Notre mission reste la même : donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Mais avec l’IA, nous pouvons aller plus vite et plus loin, avec encore plus de performance et d’impact, pour nos utilisateurs comme pour nos clients et partenaires », souligne Julien Jouhault, CTO de leboncoin.
Créée en 2006, la plateforme revendique aujourd’hui plus de 89 millions d’annonces actives, près de six annonces publiées chaque seconde et une valeur totale des échanges estimée à 27 milliards d’euros en 2024, soit environ 0,9 % du PIB français.