Proptech : Casavo lève 12 millions et vise le doublement de son réseau immobilier en 2026

Casavo lève 12 millions d’euros et rachète Casando Agency en Italie pour accélérer son réseau immobilier européen et viser plus de 400 agents en 2026.

Casavo accélère en Europe. La proptech italienne, déjà présente en France, annonce une levée de fonds de plus de 12 millions d’euros et le rachat de Casando Agency, une agence immobilière implantée dans les principales villes italiennes. Avec cette opération, l’entreprise veut renforcer son réseau direct d’agents immobiliers. Son objectif est clair : passer d’environ 200 à plus de 400 agents entre la France et l’Italie en 2026.

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Casavo veut changer d’échelle en Europe

Fondée à Milan en 2017, Casavo accompagne les particuliers dans la vente et l’achat de biens immobiliers. L’entreprise s’appuie sur une plateforme numérique, une technologie propriétaire et un réseau direct d’agents. Son modèle vise à simplifier les démarches pour les vendeurs comme pour les acheteurs. La proptech intervient ainsi à plusieurs étapes du parcours immobilier, de la mise en vente jusqu’à la transaction.

Depuis sa création, l’entreprise affirme avoir géré près de 2 milliards d’euros de transactions. Elle est aujourd’hui active en Italie et en France et compte environ 300 collaborateurs. Pour financer sa nouvelle phase de développement, Casavo a finalisé une augmentation de capital de plus de 12 millions d’euros. L’opération a été soutenue par ses principaux actionnaires, dont Project A, Picus Capital, EVRG 18 et Salica Investments. De nouveaux investisseurs ont également participé.

Casavo prévoit désormais de s’étendre dans 20 nouvelles zones urbaines. L’entreprise indique aussi vouloir poursuivre sa trajectoire de rentabilité. À horizon 2030, elle vise plus de 50 millions d’euros de revenus.

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Casando apporte 60 collaborateurs et 6 nouvelles villes

Le rachat de Casando Agency renforce la présence de Casavo en Italie. Fondée en 2024 par des entrepreneurs issus de l’immobilier et du crédit, l’agence italienne s’appuie sur un réseau de plus de 60 collaborateurs. Casando est présente dans les 10 principales villes italiennes. Six d’entre elles n’étaient pas encore couvertes par Casavo. L’acquisition permet donc à Casavo d’élargir rapidement son maillage territorial. La société prévoit aussi de mettre ses outils technologiques, sa marque et son service d’Offre Immédiate à disposition des agents de Casando.

“Nous sommes convaincus que le marché de l’intermédiation immobilière en Europe va entrer dans une phase de consolidation, portée par le passage d’un modèle de franchise à un modèle de réseau direct, et par l’impact de l’intelligence artificielle sur la productivité des agents”, déclare Giorgio Tinacci, fondateur et CEO de Casavo. Et de poursuivre : “Dans ce contexte, Casavo bénéficie d’une position unique pour agréger des réseaux d’agents, grâce à une technologie scalable, un savoir-faire industriel et financier éprouvé, et une offre commerciale différenciante”.

L’Offre Immédiate doit arriver en France

Autre axe de développement : l’Offre Immédiate. Ce service est une évolution de son ancien modèle d’Instant Buying. Il permet aux propriétaires de vendre leur logement de manière plus flexible et plus rapide. Relancé en Italie en 2025, il doit être déployé en France à moyen terme.

“Nous sommes très enthousiastes d’annoncer cette opération, qui s’inscrit dans un processus plus large d’évolution vers un écosystème intégré et technologiquement avancé. Notre objectif est d’aider les agents à augmenter leur productivité et leurs opportunités de business, tout en réduisant la complexité et les coûts, et en offrant aux clients une expérience plus fluide”, déclare Victor Ranieri, General Manager de Casavo. “Nous avons identifié une forte compatibilité culturelle, fondée sur une approche orientée résultats et la conviction qu’un réseau national performant repose sur l’alliance entre solidité, innovation technologique et ancrage local”.

“Cette opération nous permet d’accélérer une vision européenne déjà concrète, en capitalisant sur la présence de Casavo en France et sur le soutien de ses investisseurs”, conclut Charlie Cinolo, cofondateur de Casando Agency. “Le positionnement de Casavo se distingue notamment par son Offre Immédiate et sa technologie propriétaire, qui permettent d’innover rapidement tout en s’appuyant sur une expertise opérationnelle solide dans la gestion de réseaux d’agents”.

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