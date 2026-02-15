A vendre à Paris 6e : Duplex à l’allure de « maison sous les toits »

Ce duplex à l’allure de véritable « maison sous les toits » niché au sein d’un immeuble du XVIIᵉ siècle dans le 6ème arrondissement de Paris est proposé à la vente par Varenne.

Duplex a vendre a Paris

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo , le 15 février 2026, mis à jour le 13 février 2026
 0

Ce duplex de 81,58 m² est niché au quatrième étage par l’escalier d’un immeuble du XVIIᵉ siècle, dans le très recherché quartier Monnaie du 6ème arrondissement de Paris.

Un duplex bourré de charme

À l’abri des regards, ce bien à l’allure de véritable “maison sous les toits” se distingue par son caractère singulier et son atmosphère chaleureuse. L’accès se fait par un escalier privatif menant, à mi-palier, à un espace buanderie avec toilettes, avant de parvenir à l’entrée de l’appartement.

Le premier niveau offre un vaste séjour traversant entre rue et cour, développant environ 60 m² de réception avec cuisine ouverte, dans un esprit convivial et lumineux.

Un cinquième étage sous les toits

Un escalier intérieur conduit au cinquième et dernier étage, où se déploie l’espace nuit sous les poutres faîtières. Ce niveau comprend une chambre prolongée par un coin bureau, une salle d’eau, des toilettes ainsi qu’un dressing.

Le prix : 1 390 000 €. Le contact : Varenne.

