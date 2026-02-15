A vendre à Paris 6e : Duplex à l’allure de « maison sous les toits »

Ce duplex à l’allure de véritable « maison sous les toits » niché au sein d’un immeuble du XVIIᵉ siècle dans le 6ème arrondissement de Paris est proposé à la vente par Varenne.

Ce duplex de 81,58 m² est niché au quatrième étage par l’escalier d’un immeuble du XVIIᵉ siècle, dans le très recherché quartier Monnaie du 6ème arrondissement de Paris.

Newsletter MySweetimmo

Un duplex bourré de charme

À l’abri des regards, ce bien à l’allure de véritable “maison sous les toits” se distingue par son caractère singulier et son atmosphère chaleureuse. L’accès se fait par un escalier privatif menant, à mi-palier, à un espace buanderie avec toilettes, avant de parvenir à l’entrée de l’appartement.

Le premier niveau offre un vaste séjour traversant entre rue et cour, développant environ 60 m² de réception avec cuisine ouverte, dans un esprit convivial et lumineux.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Narbonne : les clés du marché en février 2026

Un cinquième étage sous les toits

Un escalier intérieur conduit au cinquième et dernier étage, où se déploie l’espace nuit sous les poutres faîtières. Ce niveau comprend une chambre prolongée par un coin bureau, une salle d’eau, des toilettes ainsi qu’un dressing.

Le prix : 1 390 000 €. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements