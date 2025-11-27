A vendre à Paris 6e : Duplex en nue-propriété à Saint-Sulpice

Ce duplex avec parquets, moulures, cheminée, terrasse, vue dégagée sans vis-à-vis, de 108 m² avec 3 chambres, est proposé en nue-propriété par Varenne.

Vente d'un duplex en nue-propriete a Paris

Par MySweetImmo et Varenne, le 27 novembre 2025
Un duplex plein de charme

Cet appartement en duplex de 108,74 m² (loi Carrez) et en vente en nue-propriété est situé dans l’un des quartiers les plus prisés de la Rive Gauche, entre la rue de Tournon et la rue Bonaparte, à deux pas de la place Saint-Sulpice.

Un duplex plein de charme

Au sein d’un ancien hôtel particulier du XVIIᵉ siècle, l’appartement occupe les troisième et quatrième étages, accessibles par ascenseur ou par un remarquable escalier en pierre de taille.

Le niveau principal s’ouvre sur une entrée menant à un vaste salon prolongé par une salle à manger, le tout agrémenté de deux élégants balcons totalisant 5 m². Une cuisine séparée et une chambre avec sa salle de bains complètent ce niveau. À l’étage supérieur, l’espace nuit se compose de deux chambres, d’une salle d’eau et d’un palier.

Une vue dégagée

Traversant, l’appartement bénéficie d’une vue à la fois sur la rue et sur une jolie cour pavée et arborée, offrant un panorama privilégié sur l’hôtel de Brancas. Une cave ainsi qu’un emplacement de parking sont compris dans le prix.

Le prix : 3 000 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne

