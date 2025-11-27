A vendre à Paris 6e : Duplex en nue-propriété à Saint-Sulpice

Ce duplex avec parquets, moulures, cheminée, terrasse, vue dégagée sans vis-à-vis, de 108 m² avec 3 chambres, est proposé en nue-propriété par Varenne.

Cet appartement en duplex de 108,74 m² (loi Carrez) et en vente en nue-propriété est situé dans l’un des quartiers les plus prisés de la Rive Gauche, entre la rue de Tournon et la rue Bonaparte, à deux pas de la place Saint-Sulpice.

Newsletter MySweetimmo

Un duplex plein de charme

Au sein d’un ancien hôtel particulier du XVIIᵉ siècle, l’appartement occupe les troisième et quatrième étages, accessibles par ascenseur ou par un remarquable escalier en pierre de taille.

Le niveau principal s’ouvre sur une entrée menant à un vaste salon prolongé par une salle à manger, le tout agrémenté de deux élégants balcons totalisant 5 m². Une cuisine séparée et une chambre avec sa salle de bains complètent ce niveau. À l’étage supérieur, l’espace nuit se compose de deux chambres, d’une salle d’eau et d’un palier.

À lire aussi A vendre à Bordeaux : Maison d'architecte avec vue sur la vallée de la Garonne

Une vue dégagée

Traversant, l’appartement bénéficie d’une vue à la fois sur la rue et sur une jolie cour pavée et arborée, offrant un panorama privilégié sur l’hôtel de Brancas. Une cave ainsi qu’un emplacement de parking sont compris dans le prix.

Le prix : 3 000 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements