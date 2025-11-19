A vendre à Paris 9e : Duplex au cœur du quartier Saint-Georges

Cet appartement en duplex de 171 m², 6 pièces et 3 chambres, situé dans l’un des quartiers les plus emblématiques du 9ᵉ arrondissement de Paris, le quartier Saint-Georges, est proposé à la vente par Varenne.

Ce duplex de 171 m² est situé au cinquième et dernier étage d’un bel immeuble avec ascenseur, dans l’un des quartiers les plus emblématiques du 9ᵉ arrondissement, le quartier Saint-Georges.

Un balcon filant à Paris

Ce lieu d’exception s’ouvre sur un balcon-filant de 25 m², véritable écrin de verdure suspendu, orné de fleurs et surplombant les toits parisiens, offrant une atmosphère bucolique rare en plein cœur de la capitale.

L’appartement dégage un esprit de maison de campagne, avec des vues dégagées et une belle luminosité grâce à de grandes fenêtres installées dans chacune des pièces. Au niveau principal, on trouve une entrée, une salle à manger en angle, un salon avec cheminée, deux chambres, une salle de bains et un dressing.

3 lots pour le prix d’un

L’étage supérieur accueille un grand deux-pièces indépendant avec un coin salon, une chambre et une salle de bains avec toilettes. Sur le même palier, un appartement de service de 16 m², une chambre de service (pouvant être reliée) et un grenier complètent l’ensemble.

Le prix : 2 950 000 euros. Le DPE : E. Le contact : Varenne

