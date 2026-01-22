A vendre à Paris 6e : Appartement haussmannien à Notre-Dame-des-Champs

Cet appartement de 4 pièces et 2 chambres, situé dans un bel immeuble haussmannien, à proximité de l’église Notre-Dame-des-Champs et du jardin du Luxembourg, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement haussmannien a vendre a Paris

Nouveau

© Varenne

Par MySweetImmo , le 22 janvier 2026
 0

Cet appartement de caractère de 78 m² est situé au quatrième étage avec ascenseur d’un bel immeuble haussmannien d’angle, à proximité immédiate de l’église Notre-Dame-des-Champs et du jardin du Luxembourg.

Appartement haussmannien
Newsletter MySweetimmo

Un appartement en excellent état

Entièrement rénové avec soin, cet appartement a su conserver tout le charme de l’ancien : parquet, moulures et cheminée fonctionnelle, tout en bénéficiant de prestations de qualité. Il profite d’une belle lumière naturelle, de vues dégagées et d’une absence totale de vis-à-vis.

Appartement a vendre par Varenne

L’entrée avec dressing mène à un grand séjour d’angle orienté plein sud, agrémenté d’une cheminée. La cuisine ouverte se prolonge harmonieusement vers la salle à manger et s’ouvre sur un balcon, créant un espace de vie convivial et lumineux.

À lire aussi

Un appartement fonctionnel

La partie nuit se compose d’une grande chambre parentale, d’une seconde chambre au calme sur cour avec rangements, d’une salle de bains avec espace buanderie ainsi que de toilettes indépendantes.

Appartement a Paris

Le prix : 1 490 000 euros. Le DPE : D. Le contact : Varenne.

Par MySweetImmo
Cet article vous a aidé ?
Région Votre avis S'abonner En continu Rechercher
Abonnez-vous à la newsletter