Immobilier Paris 16ᵉ nord : jusqu’à 20 000 €/m² pour les appartements avec vue Tour Eiffel

Dans le nord du 16ᵉ arrondissement de Paris, le marché immobilier s’est redressé après 2025. Selon Christian Pons, directeur d’Engel & Völkers Victor Hugo, seuls les biens irréprochables se vendent rapidement.

Après la reprise amorcée en 2025, le nord du 16ᵉ arrondissement de Paris affiche en 2026 un marché immobilier à nouveau fluide, mais très sélectif. Selon Engel & Völkers Victor Hugo, seuls les biens bien situés et correctement positionnés continuent de se vendre rapidement.

Newsletter MySweetimmo

Dans Paris 16ᵉ nord, la reprise est là, mais le marché reste exigeant

Dans le nord du 16ᵉ arrondissement, le marché immobilier a retrouvé de l’élan après le redressement observé en 2025. Engel & Völkers Victor Hugo constate une hausse de 59 % des mandats par rapport à 2024, accompagnée d’un chiffre d’affaires doublé. Les estimations et les offres progressent, traduisant un marché actif, mais désormais beaucoup plus sélectif.

Cette dynamique repose avant tout sur des projets patrimoniaux de long terme. Le secteur reste perçu comme une valeur refuge, davantage choisie pour sécuriser un capital que pour rechercher une logique spéculative à court terme.

À lire aussi Prix de l’immobilier Anglet : Les clés du marché en février 2026

Les grands appartements haussmanniens concentrent toujours la demande

Les biens les plus recherchés demeurent les grands appartements haussmanniens, idéalement situés sur les quais. Les critères sont clairement identifiés : calme, luminosité, étage élevé, balcon ou terrasse et prestations haut de gamme. Une vente emblématique en témoigne, avec un appartement de 180 m² cédé en moins de trois semaines dès lors que l’ensemble de ces critères était réuni.

À l’inverse, la performance énergétique est devenue un véritable point de vigilance. Les logements classés F ou G ne trouvent preneur qu’auprès de marchands de biens ou d’acquéreurs très avertis, même si les récents assouplissements pour les très petites surfaces apportent un léger répit. Comme le résume Christian Pons, directeur de l’agence Engel & Völkers Victor Hugo, « dès qu’un bien répond aux critères essentiels et que le prix correspond réellement aux prestations, il trouve preneur. Le 16ᵉ nord reste une valeur refuge : on n’y vient pas pour spéculer, mais pour sécuriser un patrimoine ».

Un marché fluide, soutenu par des acheteurs très solvables

En coulisses, environ 50 % des acquisitions se réalisent sans recours au crédit, ce qui limite l’impact des conditions de financement sur la rapidité des décisions. L’off-market reste par ailleurs un outil courant pour les produits les plus sensibles, souvent commercialisés sous mandat exclusif.

Ces ventes concernent fréquemment une clientèle internationale, alors que la clientèle française disposant de très gros budgets se raréfie. Ce déséquilibre contribue à maintenir une forte exigence sur la qualité des biens proposés.

Une polarisation des prix appelée à se renforcer en 2026

Le segment moteur du marché reste celui des grands appartements familiaux de trois à quatre chambres, avec des budgets pouvant atteindre 2,5 millions d’euros. Ces biens sont majoritairement recherchés par des familles déjà ancrées dans le quartier.

Si la clientèle demeure principalement française, la montée en puissance des acheteurs étrangers est nette. Ils représentent désormais près de 40 % des acquéreurs, avec une douzaine de nationalités différentes observées sur l’année. L’augmentation des demandes chinoises sur la tranche 1 à 2 millions d’euros illustre cet élargissement du socle international, tout comme les acquisitions finalisées à distance, parfois via visioconférence.

Côté prix, le marché dessine un éventail lisible, allant de moins de 11 000 €/m² pour les biens standards ou situés dans des secteurs moins demandés, jusqu’à 18 000–20 000 €/m² pour les appartements haussmanniens avec vue sur la tour Eiffel, notamment sur les quais. Pour la suite, « le scénario le plus probable est celui d’une stabilisation du marché classique et d’une polarisation accrue entre les biens les plus aboutis – au bon prix, bien situés, bien rénovés – et ceux nécessitant une rénovation. Plus que jamais, la vue, l’étage, le calme, la qualité de l’immeuble et la possibilité de climatisation sont des critères non négociables, notamment pour la clientèle internationale habituée à ce niveau de confort », souligne Christian Pons.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements