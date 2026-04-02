Joya, le groupe immobilier parisien qui simplifie la vie de ceux qui possèdent, habitent et investissent
Fondé par Guillaume Varnier, ancien analyste chez Morgan Stanley, Joya propose depuis 2010 un accompagnement immobilier global à Paris, de la gestion locative au syndic, avec un interlocuteur unique.
Et si un seul interlocuteur pouvait vraiment tout gérer ? C’est le pari que Guillaume Varnier a fait en fondant Joya en 2010. Quinze ans plus tard, le groupe est devenu l’une des références de l’immobilier parisien, avec une promesse qui n’a pas changé : vous accompagner à chaque étape de votre vie immobilière, sans que vous ayez à jongler entre cinq agences différentes.
Un groupe, quatre expertises, zéro prise de tête
Ce qui distingue Joya dans le paysage immobilier parisien, c’est la profondeur de son offre. Le groupe est organisé autour de quatre métiers complémentaires, pensés pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.
La gestion locative, d’abord. Joya prend en charge tout : mise en location, sélection des locataires, encaissement des loyers, gestion des interventions techniques… Le tout piloté via des outils digitaux qui permettent un suivi en temps réel. Pour les propriétaires, c’est la tranquillité d’esprit, concrètement.
Le syndic de copropriété, ensuite, assuré par la filiale Lamennais ADB, active depuis 1974. Une vraie expertise de terrain, avec une réactivité garantie sous 24h et une transparence totale sur la gestion des charges. Parce qu’un immeuble bien géré, c’est un patrimoine qui se valorise.
Le Tenancy Management, un service méconnu mais précieux, dédié aux entreprises qui souhaitent loger leurs collaborateurs à Paris. Joya prend tout en main, de la recherche de logement à la gestion locative au quotidien, pour soulager les équipes RH et optimiser les coûts. Bienvenue, cadres et directions de grandes entreprises, vous aussi avez votre Joya.
Enfin, la transaction. Des agents experts, des outils numériques performants, et un accompagnement personnalisé pour les acheteurs comme pour les vendeurs.
Les chiffres qui rassurent
Derrière cette ambition, des résultats concrets : 4 agences, 100 collaborateurs, plus de 4 000 lots gérés et près d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion. Le siège est installé rue de Châteaudun, en plein cœur du 9ème arrondissement, et les équipes interviennent sur Paris et toute l’Île-de-France. 94 % de clients satisfaits. Ce n’est pas un détail.
L’immobilier autrement
Ancien analyste chez Morgan Stanley, diplômé de Dauphine et Sciences Po, Guillaume Varnier a construit Joya autour de valeurs fortes : excellence, transparence et responsabilité. Mais aussi, et c’est plus rare dans le secteur, le plaisir au travail, la loyauté et la culture du résultat, parce qu’une équipe qui aime ce qu’elle fait et qui le fait bien, ça se ressent côté client.
Chez Joya, l’immobilier est avant tout une histoire humaine. Et ça change tout.