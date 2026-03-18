Réseau immobilier : Nestenn lance une offre dédiée aux maisons de famille à Saint-Malo

À Saint-Malo, Agnès Bardoux, franchisée Nestenn, lance Maisons de Famille, une enseigne consacrée aux biens immobiliers de caractère, dont l’inauguration se déroulera le 2 avril.

Le Groupe Nestenn ouvrira le 2 avril à Saint-Malo une enseigne dédiée aux biens immobiliers de caractère. Porté par la franchisée Agnès Bardoux, ce projet cible des maisons familiales et propriétés anciennes souvent difficiles à vendre via les circuits classiques.

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Maisons de Famille : une vitrine pour les biens chargés d’histoire

Nestenn annonce l’ouverture à Saint-Malo de Maisons de Famille, une nouvelle enseigne spécialisée dans les biens immobiliers de caractère. L’inauguration est prévue le 2 avril.

L’objectif est clair : traiter à part des biens qui échappent au marché classique. Il s’agit de maisons de famille, de demeures anciennes ou de propriétés chargées d’histoire, souvent transmises de génération en génération.

Ces logements ne se vendent pas comme des biens standards. Leur valeur ne repose pas uniquement sur des critères de marché, mais aussi sur leur histoire et leur dimension affective.

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À Saint-Malo, un marché à part

Cette initiative repose sur un constat de terrain. À Saint-Malo, une part importante du marché est composée de biens à forte valeur patrimoniale.

Selon Nestenn, ces propriétés nécessitent une approche différente. Leur vente demande un accompagnement plus précis et une mise en valeur adaptée.

« À Saint-Malo, certaines maisons portent une histoire que leur seule valeur marchande ne saurait résumer. Avec Maisons de Famille, nous avons voulu lancer une initiative pour mieux valoriser ces propriétés et leur consacrer l’attention et l’expertise qu’elles exigent », indique Agnès Bardoux, franchisée Nestenn à la tête de Maisons de Famille.

Pour les vendeurs, souvent issus de transmissions familiales, l’enjeu est de valoriser un bien chargé d’histoire. Pour les acheteurs, il s’agit d’acquérir un logement atypique, parfois plus complexe à estimer.

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Une nouvelle étape pour la franchisée locale

Professionnelle de l’immobilier depuis 30 ans, Agnès Bardoux dirige déjà deux agences Nestenn. Avec ce lancement, elle développe une activité complémentaire.

Maisons de Famille repose sur une sélection exigeante des biens et sur un accompagnement sur-mesure. Cette nouvelle structure ne remplace pas l’activité classique, mais vient la compléter.

Le projet s’inscrit dans la continuité de son implantation locale et de sa connaissance du marché malouin.

Une stratégie d’adaptation locale pour le réseau

Avec ce lancement, Nestenn met en avant sa capacité à s’adapter aux spécificités locales. Le groupe explique accompagner ses franchisés lorsqu’ils ajustent leur offre à leur marché.

« Le groupe Nestenn se réjouit de soutenir le projet d’Agnès Bardoux à Saint-Malo, qui met en lumière l’expertise et l’engagement de nos franchisés. C’est un bel exemple de l’adaptation de notre réseau aux spécificités de chaque marché », souligne Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn.

À Saint-Malo, le réseau teste ainsi un positionnement centré sur les biens de caractère, dans un marché où ce type de propriétés occupe une place importante.

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