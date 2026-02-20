Prix de l’immobilier Mans : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier au Mans ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Préfecture de la Sarthe, Le Mans s’impose comme l’un des marchés immobiliers les plus accessibles parmi les grandes villes françaises. Longtemps considéré comme un territoire secondaire, le marché manceau a bénéficié ces dernières années d’un regain d’intérêt, porté par des prix bas, des rendements attractifs et une bonne desserte ferroviaire vers Paris.

Vous êtes propriétaire au Mans ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier manceau, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier encore très accessible

Au Mans, le prix moyen des appartements s’établit à 2 022 €/m², l’un des niveaux les plus bas parmi les grandes villes françaises.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 042 €/m², traduisant une quasi-absence de prime pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 036 €/m², confirmant l’accessibilité globale du marché manceau.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Angoulême : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une dynamique clairement positive

Le marché des appartements affiche une trajectoire favorable. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,1 % sur un mois, +0,3 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +4,5 %, et se renforce à moyen et long terme (+7,4 % sur trois ans, +30,1 % sur cinq ans). Une performance qui place Le Mans parmi les marchés les plus dynamiques sur longue période.

Maisons : une évolution plus contrastée

Le segment des maisons montre une évolution plus mesurée. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,2 % sur un mois), mais restent quasi stables sur trois mois (–0,3 %).

Sur un an, les prix reculent légèrement (–1,0 %), avant une correction plus marquée à moyen terme (–7,3 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse reste très limitée (+1,1 %), traduisant une dynamique plus modérée que sur les appartements.

Des écarts de prix modérés selon les quartiers

Au Mans, les écarts de prix restent relativement contenus selon les secteurs. Le centre-ville et les quartiers bien desservis conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certains secteurs périphériques offrent encore des opportunités à des prix très accessibles.

La demande reste particulièrement soutenue sur les petites surfaces, recherchées par les investisseurs.

Des loyers modérés et des rendements élevés

Le marché locatif manceau affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 12,4 €/m², contre 10,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,7 €/m².Rapportés à des prix d’achat très bas, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs élevés, parmi les plus attractifs des grandes villes françaises.

Combien coûte un T2 au Mans ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 022 €/m² × 40 m² ≈ 80 880 €

: 2 022 €/m² × 40 m² ≈ 80 880 € Loyer mensuel estimatif : 12,4 €/m² × 40 m² ≈ 496 €

: 12,4 €/m² × 40 m² ≈ 496 € Rendement locatif brut : 7,4 % sur 12 mois.

Un rendement particulièrement attractif, typique d’un marché d’investissement.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales. Les résidences secondaires représentent 2,9 % des logements, confirmant un marché très résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 10,0 %, un niveau non négligeable qui contribue à contenir les prix.

La part de propriétaires occupants atteint 46 %, traduisant un bon équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 31 725 € (Insee 2023), reste cohérent avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens s’établissent à 54 jours, contre 75 jours un an plus tôt, signalant une amélioration nette de la fluidité du marché.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements