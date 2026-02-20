Prix de l’immobilier Cahors : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Cahors : prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Lot, en région Occitanie, Cahors est une ville moyenne au fort ancrage patrimonial, connue pour son centre historique et sa qualité de vie. Son marché immobilier reste marqué par des prix accessibles, attirant à la fois des ménages locaux, des néo-arrivants et des investisseurs à la recherche de rendements corrects.

Vous êtes propriétaire à Cahors ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier cadurcien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier de ville moyenne, à prix accessibles

À Cahors, le prix moyen des appartements s’établit à 1 684 €/m², un niveau particulièrement accessible à l’échelle nationale.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 005 €/m², traduisant une prime modérée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 831 €/m², confirmant le positionnement abordable du marché cadurcien.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements montre des évolutions contrastées. À court terme, les prix reculent légèrement (–1,0 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+0,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, et se poursuit à moyen terme (+2,0 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste solide (+13,1 %), illustrant un rattrapage progressif des valeurs.

Maisons : une trajectoire également favorable

Le segment des maisons suit une dynamique comparable. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +4,0 %, avant une progression plus mesurée à moyen terme (+1,9 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution demeure positive (+15,0 %), confirmant l’attractivité du marché résidentiel.

Des écarts de prix liés aux quartiers et à la typologie

À Cahors, les écarts de prix restent modérés entre appartements et maisons. Le centre-ville historique et les secteurs proches des commodités conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que les zones plus périphériques offrent encore des opportunités à prix contenus.

Les maisons attirent une clientèle familiale locale, tandis que les appartements intéressent accédants et investisseurs.

Des loyers modérés, des rendements attractifs

Le marché locatif cadurcien affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 10,6 €/m², contre 11,2 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 10,9 €/m².Compte tenu des faibles prix d’achat, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, supérieurs à la moyenne nationale.

Combien coûte un T2 à Cahors ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 684 €/m² × 40 m² ≈ 67 360 €



Loyer mensuel estimatif : 10,6 €/m² × 40 m² ≈ 424 €



Rendement locatif brut : 7,5 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché de ville moyenne à prix accessibles.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local.

Les résidences secondaires représentent 3,8 % des logements, confirmant un marché très majoritairement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 48 %, traduisant un bon équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 32 061 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

