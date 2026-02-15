Prix de l’immobilier Chambéry : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Chambéry ? Voici les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Préfecture de la Savoie, située au cœur des Alpes, Chambéry bénéficie d’un cadre de vie attractif entre lacs et montagnes, tout en conservant une fonction de ville administrative, universitaire et résidentielle. Son marché immobilier s’inscrit dans une dynamique intermédiaire : plus cher que la moyenne nationale, mais plus accessible que les grandes métropoles alpines.

Vous êtes propriétaire à Chambéry ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier chambérien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier alpin à prix intermédiaires

À Chambéry, le prix moyen des appartements s’établit à 3 482 €/m², un niveau supérieur à la moyenne nationale, mais encore accessible à l’échelle des villes alpines.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 921 €/m², traduisant une prime modérée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 543 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché chambérien.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements affiche une évolution favorable. À court terme, les prix progressent nettement (+0,4 % sur un mois, +3,2 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +3,4 %, confirmant l’attractivité du segment. À moyen terme, un léger ajustement apparaît (–1,6 % sur trois ans), avant une progression marquée sur cinq ans (+21,6 %).

Maisons : une hausse solide sur un an

Le segment des maisons affiche une trajectoire globalement positive. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +6,6 %, traduisant une demande soutenue pour l’habitat individuel. À moyen terme, la correction reste limitée (–2,6 % sur trois ans), avant une forte progression sur cinq ans (+22,8 %).

Des écarts de prix selon les secteurs

À Chambéry, les écarts de prix restent sensibles selon les quartiers, en lien avec la proximité du centre-ville, des transports et des axes vers les stations alpines. Les secteurs bien desservis et proches des commodités conservent une meilleure tenue des valeurs.

La pression foncière reste toutefois plus modérée que dans les grandes métropoles alpines voisines.

Des loyers modérés et des rendements corrects

Le marché locatif chambérien affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 13,9 €/m², contre 15,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,9 €/m².Rapportés à des prix d’achat intermédiaires, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs corrects, notamment sur les appartements.

Combien coûte un T2 à Chambéry ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 482 €/m² × 40 m² ≈ 139 280 €

Loyer mensuel estimatif : 13,9 €/m² × 40 m² ≈ 556 €

Rendement locatif brut : 4,8 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché de ville moyenne attractive.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux.

Les résidences secondaires représentent 3,0 % des logements, confirmant un marché majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 9,9 %, un niveau non négligeable.

La part de propriétaires occupants atteint 40 %, traduisant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 32 221 € (Insee 2023), reste cohérent avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens s’établissent à 55 jours, contre 70 jours un an plus tôt, signalant une amélioration sensible de la fluidité du marché.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

