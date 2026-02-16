Prix de l’immobilier Anglet : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Anglet? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, entre Bayonne et Biarritz, Anglet occupe une position stratégique au cœur du Pays basque. Ville résidentielle et littorale, elle bénéficie d’une attractivité durable, portée par son cadre de vie, ses plages et sa proximité avec les pôles d’emploi.

Vous êtes propriétaire à Anglet ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier angloy, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier recherché, à prix élevés

À Anglet, le prix moyen des appartements s’établit à 5 287 €/m², un niveau élevé, mais inférieur à celui de Biarritz, traduisant un positionnement intermédiaire sur le littoral basque.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 7 278 €/m², confirmant la forte tension sur l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 6 054 €/m², positionnant Anglet parmi les marchés chers du Sud-Ouest.

Appartements : une dynamique encore favorable

Le marché des appartements affiche une dynamique positive. À court terme, les prix progressent nettement (+1,2 % sur un mois, +3,5 % sur trois mois).Sur un an, la hausse atteint +3,1 %, confirmant l’attractivité du segment. À moyen terme, une correction apparaît (–4,0 % sur trois ans), avant une progression solide sur cinq ans (+14,3 %).

Maisons : une correction plus marquée

Le segment des maisons montre une trajectoire plus fragile. À court terme, les prix reculent (–1,5 % sur un mois, –1,3 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –4,1 %, et s’accentue à moyen terme (–12,3 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse demeure toutefois positive (+5,0 %), traduisant un ajustement après une phase de forte tension.

Des écarts de prix selon les quartiers

À Anglet, les écarts de prix restent marqués selon les quartiers. Les secteurs proches du littoral et les zones résidentielles recherchées conservent des niveaux élevés, tandis que certains quartiers plus éloignés du front de mer enregistrent des ajustements plus visibles, notamment sur les maisons.

La proximité avec Bayonne et Biarritz soutient toutefois la demande sur l’ensemble du territoire communal.

Des loyers élevés et des rendements modérés

Le marché locatif angloy affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 16,2 €/m², contre 20,9 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 18,0 €/m².

Compte tenu des prix d’achat élevés, les rendements locatifs restent modérés, en particulier sur l’habitat individuel.

Combien coûte un T2 à Anglet ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 287 €/m² × 40 m² ≈ 211 480 €

Loyer mensuel estimatif : 16,2 €/m² × 40 m² ≈ 648 €

Rendement locatif brut : 3,7 % sur 12 mois.

Un rendement modéré, cohérent avec un marché patrimonial attractif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 15,5 % des logements, un taux élevé qui contribue à la tension sur l’offre. Le taux de logements vacants s’établit à 7,2 %, un niveau relativement contenu.

La part de propriétaires occupants atteint 56 %, traduisant un marché largement dominé par la propriété.

Le revenu médian, établi à 38 634 € (Insee 2023), est nettement supérieur à la moyenne nationale, en cohérence avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais la demande soutenue limite généralement les délais excessifs.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

