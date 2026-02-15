Prix de l’immobilier Bron : Les clés du marché en février 2026

Vous voulez savoir où en est le marché immobilier à Bron ? Voici les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans l’Est de la métropole lyonnaise, Bron est une commune résidentielle et universitaire, appréciée pour sa proximité immédiate avec Lyon, ses pôles hospitalo-universitaires et ses infrastructures de transport. Son marché immobilier se positionne comme une alternative plus accessible à Lyon et Villeurbanne, tout en bénéficiant d’une demande soutenue.

Vous êtes propriétaire à Bron ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier brondillant, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier métropolitain à prix intermédiaires

À Bron, le prix moyen des appartements s’établit à 3 232 €/m², un niveau sensiblement inférieur à celui de Lyon et de Villeurbanne, renforçant l’attractivité de la commune pour les primo-accédants.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 4 251 €/m², traduisant une prime liée à la rareté de l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 419 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché brondillant.

Appartements : une relative stabilité sur un an

Le marché des appartements montre une évolution modérée. À court terme, les prix reculent (–0,8 % sur un mois, –3,0 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution reste légèrement positive (+0,5 %). À moyen terme, une correction apparaît (–7,8 % sur trois ans), tandis que sur cinq ans, la baisse reste contenue (–2,4 %).

Maisons : une meilleure résistance récente

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus favorable à court terme. Les prix progressent légèrement (+0,2 % sur un mois), avant un recul sur trois mois (–2,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +3,2 %, traduisant une demande toujours présente pour l’habitat individuel. À moyen terme, la tendance reste baissière (–9,2 % sur trois ans), avant une quasi-stabilité sur cinq ans (+0,7 %).

Des écarts de prix selon les secteurs

À Bron, les écarts de prix restent sensibles selon les quartiers, en lien avec la proximité des transports, des pôles universitaires et des équipements hospitaliers. Les secteurs bien desservis et proches de Lyon conservent une meilleure tenue des valeurs.

La sélectivité de la demande s’est renforcée, notamment sur les biens énergivores ou nécessitant des travaux.

Des loyers soutenus et des rendements attractifs

Le marché locatif brondillant affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 15,9 €/m², contre 15,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 15,7 €/m².

Rapportés à des prix d’achat plus contenus que dans Lyon intra-muros, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, en particulier sur les appartements.

Combien coûte un T2 à Bron ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 232 €/m² × 40 m² ≈ 129 280 €

Loyer mensuel estimatif : 15,9 €/m² × 40 m² ≈ 636 €

Rendement locatif brut : 5,9 % sur 12 mois.

Un rendement supérieur à celui observé à Lyon, cohérent avec le positionnement de Bron.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux.

Les résidences secondaires représentent 1,2 % des logements, confirmant un marché très résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 5,4 %, un niveau relativement bas.

La part de propriétaires occupants atteint 45 %, traduisant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 32 526 € (Insee 2023), reste inférieur à celui de Lyon, en cohérence avec des niveaux de prix plus accessibles.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais les autres indicateurs suggèrent un marché fluide mais sélectif.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

