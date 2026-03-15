Prix de l’immobilier Saint-Tropez : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Saint-Tropez: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le Var, Saint-Tropez compte 3 851 habitants. La commune se distingue par une part de résidences secondaires de 66,4 %, un taux de vacance de 4,0 % et 35 % de propriétaires occupants. Le revenu médian annuel atteint 40 076 €.

Vous êtes propriétaire à Saint-Tropez ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Saint-Tropez, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

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Un marché immobilier à des niveaux élevés

À Saint-Tropez, le prix moyen des appartements s’établit à 11 342 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 22 123 €/m². Tous biens confondus, le prix moyen ressort à 15 278 €/m². L’écart entre appartements et maisons atteint 10 781 €/m².

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Appartements : +1,7 % sur un an

Les prix des appartements progressent de +1,8 % sur un mois et de +0,2 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +1,7 %. Sur trois ans, les valeurs augmentent de +7,3 %. Sur cinq ans, la progression cumulée ressort à +9,3 %.

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Maisons : +3,3 % sur un an

Les prix des maisons augmentent de +0,9 % sur un mois et de +0,8 % sur trois mois. Sur un an, la hausse atteint +3,3 %. Sur trois ans, l’augmentation cumulée s’établit à +11,2 %. Sur cinq ans, la progression atteint +8,1 %.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

Le différentiel de 10 781 €/m² entre habitat collectif et individuel structure fortement le marché local. Au sein de chaque segment, les prix au mètre carré varient selon la surface, la localisation précise et les caractéristiques du bien. Les petites surfaces affichent généralement un prix unitaire supérieur à la moyenne de leur segment, tandis que les biens de grande superficie présentent un prix au mètre carré plus modéré.

Des loyers à 16,5 €/m² en moyenne

Les appartements se louent en moyenne 16,7 €/m². Les maisons affichent un loyer moyen de 16,2 €/m². Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 16,5 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 1,8 % pour les appartements et 1,3 % pour les maisons, soit 1,3 % en moyenne. La part de résidences secondaires représente 66,4 % du parc, tandis que le taux de vacance s’établit à 4,0 %.

Combien coûte un T2 à Saint-Tropez ?

MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m² pour faciliter la comparaison entre les villes. Au prix moyen de 11 342 €/m², l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 453 680 €. Sur la base d’un loyer moyen de 16,7 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 668 €. Le rendement locatif brut ressort à 1,8 % sur douze mois.

Structure du parc et contexte socio-économique

Les résidences secondaires représentent 66,4 % du parc immobilier. Le taux de vacance est de 4,0 %. Les propriétaires occupants constituent 35 % des ménages. Le revenu médian annuel s’établit à 40 076 € (Insee).

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. L’écart de 10 781 €/m² entre appartements et maisons impose d’analyser précisément la typologie recherchée et le positionnement du bien au sein de son segment. Si vous vendez. Les évolutions observées sur un an (+1,7 % pour les appartements, +3,3 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de prix et dans l’analyse des références comparables. Si vous investissez. Avec des rendements locatifs bruts compris entre 1,3 % et 1,8 %, le calcul de rentabilité doit intégrer le niveau de prix d’acquisition et la structure du parc local, marqué par 66,4 % de résidences secondaires.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

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