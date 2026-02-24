Immobilier Paris 9ᵉ : Un marché sélectif avec des prix stabilisés

Dans le 9e arrondissement de Paris, les ventes récentes chez Vaneau illustrent un marché sélectif où la rareté et la qualité priment.

Dans le 9e arrondissement de Paris, les secteurs les plus recherchés sont ceux autour de la place de la Trinité et Saint-Georges, deux micro-marchés à forte identité. La Trinité concentre une demande soutenue, notamment pour des biens rares comme les appartements avec balcon. Saint-Georges séduit pour son caractère et attire une clientèle créative et internationale.

Des acquéreurs avec un profil CSP+

La demande sur cet arrondissement est portée principalement par des dirigeants, professions libérales et familles CSP+, ainsi que par de jeunes cadres et des profils internationaux.

« Nous accompagnons également des couples revenant s’installer dans le 9e dans une logique patrimoniale. Après plusieurs mois d’ajustement, les prix se sont stabilisés, autour de 10 590 €/m² pour un appartement et 12 600 €/m² pour une maison, confirmant la solidité de ces micro-marchés prisés », indique Jean-Marc Pette, Directeur de l’agence Vaneau Trinité – Saint-Georges.

Un marché sélectif qui attire une clientèle étrangère

La clientèle étrangère est bien présente, notamment pour des acquisitions de pieds-à-terre à Saint-Georges, recherchant un emplacement central et patrimonial. Les ventes récentes illustrent un marché sélectif, où la rareté et la qualité priment.

