Immobilier Paris 15ᵉ: Les prix stables font le bonheur des familles

Appartements familiaux prisés, clientèle française et internationale, prix stables …, le marché immobilier du 15ᵉ arrondissement de Paris reste attractif.

Le marché du 15e arrondissement de Paris reste dynamique, porté par une clientèle principalement familiale à la recherche de grands appartements, ainsi que par quelques primo-accédants qui profitent de la stabilisation des taux. Les secteurs les plus recherchés se situent dans le nord de l’arrondissement, proche de la ligne 6 du métro, et aux abords du 7e arrondissement.

La proximité des commerces, des écoles et des transports constitue un atout majeur. Par ailleurs, la demande pour des pieds-à-terre près de la gare Montparnasse reste soutenue.

Un arrondissement qui bénéficie de prix stables

La clientèle demeure majoritairement française, avec une présence croissante d’acquéreurs étrangers.

Les prix se maintiennent globalement stables depuis plusieurs mois, avec une légère tendance haussière pour les biens sans défaut et idéalement situés.

À titre d’exemple, un appartement familial de 126 m², situé rue Émile Duclaux, 4e étage, en excellent état et avec trois chambres, a été vendu fin 2025 à 14 000 €/m².

« Ce niveau de prix élevé confirme l’attractivité des appartements familiaux de qualité dans le nord du 15e arrondissement », indique Soulève Fanny Bardon, Directrice de l’agence Vaneau Sèvres-Lecourbe.

