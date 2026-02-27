Crédit immobilier : Vers une baisse des taux au printemps ?
Les taux de crédit immobilier se stabilisent autour de 3,2 % à 3,4 % fin février. Selon Maxime Chipoy, directeur éditorial de Meilleurtaux, certaines banques pourraient lancer de nouvelles baisses au printemps.
A la veille d’un printemps plus que jamais stratégique sur le crédit immobilier, l’environnement s’éclaircit pour les banques.
Le vote du budget 2026 est enfin derrière nous, permettant une détente de l’OAT 10 ans, et des banques qui prêtaient depuis septembre en-dessous de ce taux. En cette fin de février, les taux sont stables, mais de bonnes nouvelles pourraient arriver dans les prochaines semaines de la part d’établissements soucieux de ne pas rater leur année.
Une petite respiration pour des banques toujours en conquête
Pour le mois à venir, les taux moyens s’établissent autour de 3,20% sur 15 ans, 3,30% sur 20 ans et 3,40% sur 25 ans.
« Des taux stables qui confirment l’important effort consentit par les banques : alors que leur modèle économique était traditionnellement de facturer leurs crédits environ 0,8 points en moyenne au-dessus de l’OAT, elles s’alignent depuis un an ce taux, actuellement à 3,3%, voire vendent en-dessous. D’où la nécessité pour elles de faire souscrire à leurs clients des assurances ou des produits d’épargne par exemple », analyse Maxime Chipoy, Directeur éditorial de Meilleurtaux.
De bonnes surprises à attendre dans les prochaines semaines
Au-delà de ces taux, on constate que tous les partenaires bancaires sont soucieux de ne pas rater leur printemps – moment phare de l’année pour le crédit immobilier – et de ne pas prendre de retard sur les objectifs de l’année, lesquels sont souvent très ambitieux.
« Certaines banques sortent d’ores et déjà leurs meilleurs taux, d’autres pourraient le faire dans les prochaines semaines. En conséquence, de grandes différences de taux existent actuellement selon les banques et les profils », indique Maxime Chipoy.