Réseau immobilier : Guy Hoquet lance un MBA pour former ses patrons d’agence

Guy Hoquet lance un MBA Management Immobilier délivrant un Bac+5 reconnu par l’État. Stéphane Fitz, président du réseau, explique vouloir former des dirigeants d’agence capables de « prendre de la hauteur » et de décider rapidement dans un marché incertain.

Guy Hoquet l’Immobilier lance la première promotion de son MBA Management Immobilier au sein de la GH Business School. Ce diplôme Bac+5 reconnu par l’État vise à former les dirigeants d’agence à la prise de décision stratégique dans un marché immobilier plus instable.

Un marché plus complexe pour les dirigeants d’agence

Le marché immobilier a fortement évolué ces dernières années. Le volume de transactions dépend davantage du contexte économique et social. Les conditions de financement varient selon la situation géopolitique. Les règles à respecter se multiplient. Les clients se montrent plus exigeants. Les collaborateurs expriment de nouvelles attentes.

Dans ce contexte, diriger une agence ne consiste plus seulement à vendre ou à maîtriser la technique immobilière. Le dirigeant doit aussi savoir prendre des décisions rapides, organiser son équipe et fixer un cap clair.

Guy Hoquet indique avoir conçu ce MBA pour répondre à ces nouvelles exigences. Selon le réseau, l’objectif est de former des dirigeants capables de piloter leur agence dans un environnement incertain.

« Ce programme est une véritable école de la posture et de la maturité managériale. Il ne s’agit pas d’apprendre des recettes, mais de transformer des dirigeants d’agence en leaders capables de prendre de la hauteur, d’assumer des décisions rapides, même si elles sont difficiles, et d’embarquer durablement leurs équipes », affirme Stéphane Fitz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Un diplôme Bac+5 reconnu par l’État

Le MBA Management Immobilier délivre un diplôme Bac+5 enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au niveau 7, ce qui correspond à un diplôme reconnu par l’État.

Guy Hoquet affirme être, à ce jour, le seul réseau immobilier en France à proposer un MBA diplômant pensé spécifiquement pour le métier de dirigeant d’agence et pour les futurs franchisés.

Le programme a été construit avec l’Istec, Grande École de commerce membre de la Conférence des Grandes Écoles. Le réseau indique que ce partenariat vise à sécuriser les parcours professionnels et à renforcer la légitimité des dirigeants formés auprès de leurs équipes et de leurs partenaires locaux.

Sept modules pour apprendre à décider et gérer les crises

La formation s’organise autour de sept modules. Les participants travaillent sur les bases du leadership, la manière de mobiliser une équipe et la prise de parole en public.

Le programme aborde également la compréhension des rapports de pouvoir dans les environnements locaux, l’anticipation et la gestion des situations de crise, ainsi que le management dans des contextes complexes ou interculturels. Un mémoire de recherche doit permettre de structurer une réflexion stratégique appliquée à leur activité.

Selon Guy Hoquet, la pédagogie repose sur des mises en situation, du coaching personnalisé et un travail basé sur des cas concrets issus du terrain immobilier.

Un outil de structuration interne pour le réseau

Le MBA s’adresse aux dirigeants en poste, aux collaborateurs à haut potentiel et aux futurs franchisés. Le réseau présente cette formation comme un moyen de renforcer la solidité des agences et la capacité des dirigeants à prendre des décisions claires.

Avec ce lancement, la GH Business School propose désormais un parcours diplômant allant du Bac+3 au Bac+5. Guy Hoquet place ainsi la formation au cœur de son organisation interne et de son développement à long terme.

