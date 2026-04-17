Immobilier locatif : A budget constant, les Français perdent des mètres carrés

Plus encore que le niveau des loyers, la surface accessible aujourd’hui traduit les conditions difficiles sur le logement locatif. En un an, les locataires ont perdu en moyenne -0,7 m², et -1 m² en Île-de-France. Décryptage avec l’Observatoire GH Location.

Au 1er trimestre 2026, les loyers atteignent en moyenne 818 € en France (+1,5 % en 1 an). Derrière cette hausse modérée, une réalité plus concrète s’impose sur le marché locatif : les Français accèdent à des logements de plus en plus petits.

Avec 54 m² accessibles en moyenne (-0,7 m² en 1 an), et seulement 30,5 m² en Île-de-France (-1 m² en 1 an), se loger pèse directement sur le pouvoir d’achat, dans un contexte de demande soutenue.

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A budget égal, moins d’espace possible

Plus encore que le niveau des loyers, la surface accessible traduit aujourd’hui les conditions réelles d’accès au logement locatif. Au 1er trimestre 2026, un ménage peut louer en moyenne 54 m² en France, contre seulement 30,5 m² en Île-de-France, où les contraintes sont les plus fortes.

En un an, les locataires ont perdu en moyenne -0,7 m², et -1 m² en Île-de-France. Ce mouvement s’observe sur l’ensemble du territoire et illustre un décalage croissant entre les capacités financières des ménages et le coût du logement.

À ressources équivalentes, les candidats à la location doivent donc désormais arbitrer, en acceptant des biens plus compacts ou des localisations moins centrales. La taille du logement devient ainsi un révélateur direct des conditions d’accès.

D’autre part, les loyers continuent d’augmenter, y compris dans les villes qui ont fait le choix de l’encadrement.

Par exemple :

Paris : +5,2% en 1 an, avec 1 681 € mensuels en moyenne,

Montpellier : +3,8%, 760 €

Lyon : +3,7%, 939 €

Bordeaux : +3,7%, 881€

Biarritz : +3,2%, 972 €

« Nous assistons à une transformation profonde du marché locatif : aujourd’hui, les Français ne paient pas uniquement plus cher, ils accèdent à moins d’espace. Le logement est devenu un marqueur direct du pouvoir de vivre. Si cette évolution se poursuit, c’est toute la capacité des ménages à se loger durablement, notamment dans les zones les plus dynamiques, qui pourrait être remise en question», analyse Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une offre qui ne suffit pas

L’offre locative augmente de +3,6 % sur un an, pour atteindre plus de 410 000 biens disponibles à la location, portée notamment par le retour des offres de logements vides (+9,2 %), c’est-à-dire à louer via un bail classique de 3 ans, renouvelables.

Mais cette évolution reste insuffisante. La demande de logements à louer continue de progresser, portée par les mobilités résidentielles, les jeunes actifs et les ménages qui reportent leur projet d’achat.

La tension locative progresse ainsi de +13,5 % en un an (1), traduisant un écart persistant entre les biens proposés et le nombre de candidats.

C’est en Île-de-France que l’offre recule le plus significativement : -6,8 %, confirmant une situation particulièrement critique pour les ménages en quête d’une location. Au contraire, dans les autres régions, l’offre commence à se reconstituer.

Se loger devient un compromis

Dans ce contexte, les parcours résidentiels évoluent. Les locataires ajustent leurs choix : compromis sur la taille du logement, éloignement géographique ou maintien dans leur logement actuel malgré leur besoin ou désir de changement.

La durée médiane des baux atteint désormais entre 2,5 et 3 ans, en progression continue depuis plusieurs années, avec une hausse d’environ 100 jours en deux ans ! Cette évolution traduit une moindre fluidité du marché locatif : les locataires restent plus longtemps dans leur logement, faute d’alternatives accessibles.

Les biens se libérant moins rapidement, les opportunités pour les nouveaux entrants se réduisent proportionnellement, ce qui accentue les difficultés d’accès à un logement.

La location s’impose ainsi comme un poste de dépense structurant pour les ménages, qui influence directement leurs décisions au quotidien.

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