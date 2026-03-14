A vendre à Marseille : Maison de ville avec vue mer imprenable

Cette maison de ville de 2 chambres et environ 100 m², entièrement rénovée, avec une vue mer imprenable, est présentée à la vente par Barnes.

Cette maison de charme face à la mer, est située au cœur du village emblématique Les Goudes, dans le 8ᵉ arrondissement de Marseille. Entièrement rénovée avec goût, elle conjugue élégance, confort et panorama spectaculaire sur la Méditerranée.

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Une maison de ville baignée de lumière

Développant environ 100 m², cette maison de ville séduit par ses volumes harmonieux baignés de lumière. La pièce de vie chaleureuse accueille une cuisine spacieuse et conviviale, un espace bureau ainsi qu’un salon agrémenté d’un poêle à bois, le tout ouvert sur une vue mer imprenable.

La maison dispose de deux chambres, dont une suite parentale avec salle de bains privative et vue sur la mer, ainsi qu’une seconde salle d’eau aux finitions soignées.

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Un cadre de vie très agréable

À l’extérieur, plusieurs espaces invitent à profiter pleinement du cadre exceptionnel : toit-terrasse aménagé, terrasse patio et jardin paysager intimiste, parfaits pour contempler les couchers de soleil sur le port et les reliefs environnants.

Un garage en supplément, véritable atout dans ce secteur prisé, complète ce bien. La possibilité d’acquérir également un deux-pièces avec terrasse est proposée sur demande.

Le prix : 990 000 €. Le DPE : B. Le contact : Barnes.

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